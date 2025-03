Mit Apples neuen C1-Chip ist das Rennen um die 5G-Modems im vollen Gange, und Qualcomm möchte uns wissen lassen, dass man die Nase vorn hat. Auf dem diesjährigen Mobile World Congress 2025 in Barcelona stellte Qualcomm sein neues X85-Modem in das Rampenlicht, das im Vergleich zum C1-Modem ein „riesiges Delta an Leistung“ aufweisen soll.

Das X85-Modem von Qualcomm: KI-gesteigerte Geschwindigkeit und Effizienz

Qualcomm nutzt den Mobile World Congress 2025, um die Werbetrommel kräftig zu rühren. Das Unternehmen sieht sich klar vorne im Vergleich mit Apples Eigenentwicklung – dem C1-Modem. Laut Qualcomm geht es bei diesem Unterschied nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um KI, Effizienz und die Fähigkeit, schwache Signale zu verarbeiten.

Insbesondere im Bereich KI holt das Marketing-Team weit aus. Mit seinen KI-gestützten Verbesserungen soll es beim X85 nicht nur um die reine Geschwindigkeit gehen, sondern auch darum, 5G flexibler zu machen. Hier sind die wichtigsten Vorteile:

Schnellere Spitzengeschwindigkeiten: Bis zu 12,5 Gbit/s im Download und 3,7 Gbit/s im Upload.

Bis zu 12,5 Gbit/s im Download und 3,7 Gbit/s im Upload. Größere Bandbreite: Unterstützt 400 MHz im Sub-6GHz-Spektrum mit 1024-QAM-Modulation.

Unterstützt 400 MHz im Sub-6GHz-Spektrum mit 1024-QAM-Modulation. Besseres Signalmanagement: Die KI-gesteuerte Datenverkehrs-Engine reduziert Latenzzeiten und verbessert die Effizienz.

Die KI-gesteuerte Datenverkehrs-Engine reduziert Latenzzeiten und verbessert die Effizienz. Mehr Konnektivitätsoptionen: Satellitenunterstützung und die Möglichkeit, mehrere Trägerfrequenzen zu kombinieren.

„Es ist das erste Modem, das so viel KI hat, dass es tatsächlich die Reichweite des Modems erhöht, sodass das Modem mit schwächeren Signalen umgehen kann“, sagte Qualcomm CEO Cristiano Amon gegenüber CNBC. „Das wird ein riesiges Delta zwischen der Leistung von Premium-Android-Geräten und iOS-Geräten schaffen, wenn man vergleicht, was Qualcomm im Vergleich zu dem, was Apple macht, tun kann,“ führte der CEO weiter aus.

Das C1-Modem von Apple: Fokus auf Leistungseffizienz

Bei Apples C1-Modem, das erstmals im iPhone 16e zum Einsatz kommt, geht es nicht darum, Geschwindigkeitsrekorde zu brechen, sondern die Batterielaufzeit zu maximieren. Apple gibt an, dass das Modem die höchste Energieeffizienz aufweist, die jemals in einem iPhone realisiert wurde. Im Vergleich zu den Modems von Qualcomm in früheren iPhones soll der C1 bis zu 25 % energieeffizienter sein. Dabei stellte Geekerwan fest, dass das iPhone 16e auch in Bezug auf die Mobilfunkverbindung eine ähnliche Performance abliefert wie das iPhone 16, mit vergleichbaren Geschwindigkeiten und vergleichbarer Zuverlässigkeit.

Qualcomm hat die Nase zwar vorne, was die Performance angeht, doch Bloombergs Mark Gurman verriet, dass Apple bereits an einem 5G-Modem der zweiten Generation arbeitet. Ab 2026 würde dieser Chip dann auch mmWave-Unterstützung, gesteigerte Download-Geschwindigkeiten und mehr bieten.