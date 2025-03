Rund um den iPhone 16 Verkaufsstart im vergangenen Jahr veröffentlichte der Hersteller aus Cupertino verschiedene Werbespots zu Apple Intelligence. Einen dieser Werbespot hat Apple nun wieder aus dem Verkehr gezogen, da er eine neue Funktion bewirbt, die weiter auf sich warten lässt und in den kommenden Monat nicht eingeführt wird.

Im Juni letzten Jahres hatte Apple zur Worldwide Developers Conference verschiedene Siri-Neuerungen angekündigt. Ursprünglich sollten diese mit iOS 18.4 eingeführt werden. Die Beta 1 und Beta 2 ließen die Siri-Neuerungen allerdings vermissen. Kommt das Siri-Update mit iOS 18.5? Nein. Apple hat in einem Statement bekannt gegeben, dass das „intelligentere Siri“ auf nächstes Jahr verschoben wird. Dabei dürfte allerdings nicht das Kalenderjahr sondern Apples iOS-Jahr gemeint sein. Kurzum: Vor der Freigabe von iOS 19 solltet ihr nicht mit dem verbesserten Siri rechnen.

Wie eingangs erwähnt, hat Apple zum Verkaufsstart der iPhone 16 Familie verschiedene „Apple Intelligence“-Clips veröffentlicht, in denen Bella Ramsey zu sehen war, die ihr neues iPhone samt Apple Intelligence nutzt. In einem der Spots – der nun zurückgezogen wurde – wurde die persönlichere Siri beworben. Konkret beinhaltet das drei Funktionen, die Apple zur WWDC 2024 angekündigt hat.

Im Werbespot sieht Ramsey eine ihr bekannte Person auf sich zukommen und fragt Siri nach dem Namen der Person, mit der sie sich im letzten Monat in einem bestimmten Restaurant getroffen hat. Siri antwortete sofort mit dem Namen, vermutlich basierend auf einem Kalenderereignis, einer E-Mail oder einer Nachricht auf Ramseys iPhone.

Apple ran this iPhone 16 ad in September 2024 showing off the new AI Siri that understands personal context.

It’s now March 2025 and they just delayed the feature until sometime within the next year.

AI Siri is now an iPhone 17 feature that Apple promised for iPhone 16. pic.twitter.com/DnPnQonDgZ

— Sam Kohl (@iupdate) March 7, 2025