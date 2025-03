Apple versucht schon länger im Smart-Home-Markt durchzustarten, aber bis jetzt ist dem Unternehmen der entscheidende Schritt noch nicht gelungen. 2025 könnte das Jahr werden, in dem Apples Smart-Home-Ambitionen deutlich an Schwung gewinnen. So soll unter anderem ein iPad-ähnlicher Home Hub den Startschuss für ein spannendes Lineup geben. Wie Bloombergs Mark Gurman nun in seinem Newsletter berichtet, ist der Home Hub zu Testzwecken bereits bei ausgewählten Apple-Mitarbeitern im Einsatz, sodass eine Vorstellung des Geräts auf der WWDC im Juni erwartet wird.

Home Hub könnte im Juni kommen

Apple bereitet sich darauf vor, eine eigene Produktlinie von Smart-Home-Zubehör einzuführen. Dabei soll das Produktportfolio breit gefächert sein – zumindest breiter, als wir es aktuell von Apple gewohnt sind. Den Start wird laut Gurman der Apple Home Hub machen.

Bei diesem Hub handelt es sich im Grunde um ein iPad-ähnliches Display, das als Kommandozentrale für das intelligente Zuhause dienen soll. Damit haben Nutzer einen komfortablen Zugriff auf das Smart Home, vom HomeKit-Zubehör bis hin zu Matter-unterstützten Geräten.

Das Betriebssystem wird laut den Gerüchten wie eine Mischung aus dem Standby-Modus des iPhone und watchOS aussehen. Der Zugriff soll hauptsächlich per Sprache erfolgen. Natürlich wird auch Apple Intelligence für den Zugriff auf Apps und die Steuerung von Smart-Home-Produkten eine große Rolle spülen.

Weiter heißt es, dass Apple einen anpassbaren Homescreen mit Widgets entworfen hat, auf dem man Dinge wie das Wetter und anstehende Termine, eine Foto-Diashow oder wichtige Home-Steuerungen anzeigen kann. Neben den Smart-Home-Bedienelementen und FaceTime-Funktionen wird das Gerät auch mehrere Apple-Apps wie Safari, Apple News, Apple Music, Notizen, Kalender und Fotos enthalten.

Abgerundet wird das Ganze mit eingebauten Sensoren, die erfassen, ob sich eine Person in der Nähe befindet oder nicht. Je nachdem können so unterschiedliche Inhalte auf dem Display angezeigt werden.

Ursprünglich sollte das Gerät angeblich im März auf den Markt kommen, nun vermutet Gurman, dass die Vorstellung auf der WWDC im Juni erfolgen wird und erklärt:

„Ursprünglich hatte das Unternehmen gehofft, dieses Produkt im März ankündigen zu können. Aber da das Gerät bis zu einem gewissen Grad auf die verzögerten Siri-Funktionen angewiesen ist, wurde es ebenfalls verschoben.“

Smart-Home-Kamera

Im nächsten Jahr soll dann eine Smart-Home-Kamera folgen. Die Sicherheitskamera könnte eine tiefe Integration mit Apple Intelligence und Siri bieten.

Apple würde bei seiner Smart-Home-Kamera wahrscheinlich den Datenschutz in den Vordergrund stellen und damit eine Alternative zu Kameras von Unternehmen wie Amazon Ring und Google Nest bieten. Ring wurde im Laufe der Jahre für seine Datenschutzrichtlinien kritisiert, vor allem weil es ein „Request for Assistance“-Tool gab, das es Strafverfolgungsbehörden ermöglichte, Videomaterial von Ring-Kunden anzufordern. So hat Ring den Behörden die Aufnahmen der Ring-Kameras zur Verfügung gestellt, ohne die Nutzer zu benachrichtigen, und behält sich das Recht vor, dies auch weiterhin in Notfallsituationen zu tun. Die Google-Marke Nest gibt ebenfalls an, dass man in Notsituationen ohne Durchsuchungsbefehl Aufnahmen von Smart-Home-Kameras zur Verfügung stellen wird.

Face ID Türklingel

Im Dezember letzten Jahres enthüllte Gurman, dass Apple an einer mit Face ID ausgestatteten Türklingel und einem intelligenten Schließsystem arbeitet. Die Idee dahinter? Ein nahtloses und sicheres Zugangssystem, bei dem die Türklingel in der Lage ist, ein Türschloss automatisch zu entriegeln, indem das Gesicht des autorisierten Nutzers gescannt wird.

Apple bietet bereits viele HomeKit-Schlösser von Drittanbietern in seinem Online-Store an, aber Türklingeln mit Gesichtserkennung wären ein neues Projekt, das sich durchaus interessant anhört. Apples Smart-Home-Türklingel befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium und wird laut Gurman frühestens im Jahr 2026 auf den Markt kommen.

Tischroboter mit Persönlichkeit

Noch weiter in der Zukunft liegt ein von Apple entwickelter Tischroboter. Dieser soll lebensechte Bewegungen, intelligente Bewegungsabläufen und eine „Persönlichkeit“ bieten. Ein Prototyp hat Apples Forschungsteam erst vor kurzem in einem Video präsentiert. Ob dieser Prototyp tatsächlich dem von Gurman vorhergesagten Tischroboter entspricht, ist nicht bekannt. Dennoch zeigt das akademische Experiment, in welche Richtung es gehen könnte.

Der Prototyp des Apple-Roboters bewegt sich auf eine Weise, die natürlich wirkt, und reagiert auf menschliche Interaktionen mit einer ausdrucksstarken, fast emotionalen Präsenz. In einem von dem Team geteilten Demovideo schaut der Tischroboter beispielsweise aus dem Fenster, bevor er eine Frage zum Wetter beantwortet, stupst einen Becher in Richtung eines Menschen, um ihn daran zu erinnern, etwas zu trinken, und tanzt sogar zu Musik.

Der Prototyp stellt eine Tischlampe dar, der von Gurman erwähnte Roboter soll hingegen ein Display beherbergen und mithilfe einer KI verschiedene Aufgaben erfüllen können.