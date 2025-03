Apple arbeitet bekanntlich an einer großen Erweiterung für Siri. Dank einer stärker personalisierten Arbeitsweise soll Siri flexibler werden und sich tiefer in das Systemerlebnis integrieren. Gestern wurde bestätigt, dass sich das Upgrade verspäten wird. Wie lange wir auf die neuen Funktionen warten müssen, war jedoch nicht 100 % deutlich. Nun stellt Bloombergs Mark Gurman klar, dass die neuen Funktionen „frühestens im nächsten Jahr veröffentlicht werden“.

Neue Siri-Funktionen kommen nicht in iOS 18

Gegenüber John Gruber von Daring Fireball bestätigte Apple, dass das große Siri-Upgrade erst „im kommenden Jahr“ veröffentlicht wird, anstatt mit dem iOS 18.4 oder iOS 18.5 Update. MacRumors merkte jedoch an, dass Apple sich mit dieser Aussage nicht sonderlich konkret ausgedrückt hat. Wenn die Aussage als „in den nächsten 12 Monaten“ interpretiert wird, lässt das Raum für eine Markteinführung, die noch Teil von iOS 18 ist – aber ein Release im Jahr 2026 würde zwangsläufig iOS 19 bedeuten.

Bevor zu viel in diese Aussage hereininterpretiert wird, meldet sich nun Mark Gurman zu Wort und stellt klar, dass es das Update auf keinen Fall in einen iOS 18 Release schaffen wird. So erklärt er, dass die Siri-Funktionen nicht vor 2026 veröffentlicht werden. Er warnt sogar davor, dass einige Leute in Apples KI-Abteilung denken, dass die neuen Funktionen „ganz gestrichen und von Grund auf neu aufgebaut werden könnten.“ Das würde den Zeitplan nochmals deutlich verzögern.

Das erwartet uns

Unabhängig wann das Siri-Upgrade erscheinen wird, hat Apple bereits auf der WWDC einen Ausblick auf die neuen Funktionen gegeben: Mit der Einführung von „Personal Context“ wird Siri in der Lage sein, auf persönliche Informationen, die auf dem Gerät gespeichert sind, zuzugreifen und diese zu nutzen. Hierzu zählen zum Beispiel E-Mails, Nachrichten, Dateien und Fotos. Dank dieser Verbesserung kann Siri auf der Grundlage eurer digitalen Interaktionen relevantere Unterstützung anbieten. Siri wird auch den Displayinhalt erkennen und neue Aktionen in und zwischen Apps von Apple und Drittanbietern ausführen können.