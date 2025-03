Wer in diesem Jahr auf eine zweite Generation der Apple Vision Pro gehofft hat, muss sich wahrscheinlich noch etwas gedulden. Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, plant Apple für 2025 keine Hardware-Aktualisierung für sein High-End-Mixed-Reality-Headset. Das soll jedoch nicht heißen, dass es in dem Bereich dieses Jahr nichts Neues zu sehen gibt. So erwartet uns laut Gurman ein großes visionOS Update.

Vorerst kein neues Vision Pro Headset

Auch wenn es dieses Jahr kein neues Vision Pro Headset geben sollte, lässt uns Apple nicht hängen. Zwar läuft das aktuelle Headset noch auf dem M2-Chip, aber das Unternehmen unternimmt große Anstrengungen, um das Software-Erlebnis zu verbessern. visionOS 3, das voraussichtlich auf der WWDC 2025 vorgestellt wird, soll Gerüchten zufolge mit einer Vielzahl von neuen Funktionen kommen.

Gurman hat zwar noch nicht alle Details verraten, aber die Botschaft ist klar: Apple möchte sicherstellen, dass die Vision Pro relevant bleibt und weiterhin die Grenzen des räumlichen Computings ausreizt.

visionOS 2.4 ist erst der Anfang

Bevor wir uns weiter visionOS 3 widmen, lohnt sich ein Blick auf visionOS 2.4, denn es legt bereits den Grundstein für das, was als Nächstes kommt. Apple hat die Beta-Version letzten Monat vorgestellt, mit einigen entscheidenden Verbesserungen.

Das Highlight ist die Integration von Apple Intelligence. Dank Apples KI-Suite wird das Headset intelligenter und hilfreicher. Mit Apple Intelligence für Vision Pro könnt ihr Text mit Schreibwerkzeugen Korrektur lesen, umschreiben und zusammenfassen, mit ChatGPT in Schreibwerkzeugen von Grund auf neuen Text verfassen, mit Image Playground neue Möglichkeiten entdecken, sich visuell auszudrücken, mit Genmoji das perfekte Emoji für jedes Gespräch erstellen und vieles mehr.

Zudem verbessert eine spezielle Vision Pro App für das iPhone die geräteübergreifende Funktionalität. Und wenn ihr verschiedene Medien im 3D-Raum betrachten und mit diesen interagieren wollt, geht das nun noch besser mit den neuen Funktionen der Spatial Gallery. Apple wird visionOS 2.4 im April für die Öffentlichkeit freigeben.

visionOS 3 und Apple Intelligence

In visionOS 3 werden vor allem die Apple Intelligence Funktionen weiter ausgebaut. Wichtig ist auch, dass das gesamte System besser auf den Nutzer reagiert und intuitiver zu bedienen ist. Hierfür arbeitet Apple daran, dass die Benutzeroberfläche besser auf Eingaben reagiert. Dabei erwarten wir nicht nur Verbesserungen im Bereich der Gestensteuerung, sondern auch bei der Spracheingabe. Denn wenn erst Apples neue Siri marktreif sein wird, dürfte sich das Headseterlebnis stark auf die Interaktion mit Siri ausrichten.

Obwohl die Informationen zu visionOS 3 rar sind, ist eines sicher: Apple wird die Vision Pro nicht verstauben lassen. visionOS 3 wird wahrscheinlich das Update sein, das die Zukunft des Headsets definiert und seinen Platz in Apples Produktpalette festigt.

Günstigeres Vision Headset

Und dann ist da noch das sagenumwobene Vision Headset für den preisbewussten Geldbeutel. Das preiswertere Headset beschrieb Gurman Anfang des Jahres noch als „dringendes Ziel“ für Apple. Das intern als N107 bezeichnete Gerät könnte Apple dabei helfen, ein breiteres Publikum zu erreichen und die Einstiegshürde für diejenigen zu senken, die zwar von der Vision Pro fasziniert sind, aber durch dessen hohen Preis abgeschreckt werden. Aus diesem Grund priorisiert das Unternehmen angeblich die Entwicklung des billigeren Headsets, selbst wenn auch hier eine Markteinführung im Jahr 2025 unwahrscheinlich ist.