Dieser Tage findet das jährliche SXSW-Filmfestival in Austin (Texas, USA) statt. Im Rahmen der Veranstaltung traten Apples Servicechef Eddy Cue mit Ben Stiller auf die Bühne auf, um über die erfolgreiche Apple TV+ Show Severance zu sprechen.

Ben Stiller und Eddy Cue sprechen über „Severance“

Eddy Cue ist seit vielen Jahren beschäftigt und als „Senior Vice President“ unter anderem für Apple TV+ und die Inhalte verantwortlich. Ben Stiller ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Comedian, Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent. Für die Apple Original-Serie „Severance“ fungiert er als Regisseur und ausführender Produzent.

Bei der Podiumsdiskussion auf dem SXSW Festival, die mehr als 40 Minuten dauerte, diskutierten Stiller und Cue über die von Kritikern gefeierte Serie. Zudem wurden hier und da ein paar kleinere Witze über Apple gemacht.

In „Severance“ leitet Mark Scout (Scott) ein Team bei Lumon Industries, dessen Mitarbeiter sich einem Abfindungsverfahren unterzogen haben, das ihre Erinnerungen zwischen ihrem Arbeits- und Privatleben chirurgisch trennt. Dieses gewagte Experiment in Sachen „Work-Life-Balance“ wird in Frage gestellt, als Mark sich im Zentrum eines sich entwirrenden Mysteriums wiederfindet, das ihn dazu zwingt, sich mit der wahren Natur seiner Arbeit auseinanderzusetzen … und seiner selbst. In Staffel zwei erfahren Mark und seine Freunde die schlimmen Folgen, wenn sie mit der Abfindungsbarriere spielen, was sie noch tiefer ins Elend führt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kurz nach dem Start der zweiten Staffel von Severance hat sich die Serie zur meistgesehenen Serie auf Apple TV+ entwickelt. Neben der hohen Zuschauerzahl meldet Apple auch einen sprunghaften Anstieg neuer Abonnenten. So stieg die Zahl der Anmeldungen für Apple TV+ in den ersten drei Januarwochen im Vergleich zum Dezember um 126 Prozent.

Apple TV+ kostet 9,99 Euro pro Monat und kann 7 Tage kostenlos getestet werden. Zudem ist Apple TV+ Bestandteil von Apple One.