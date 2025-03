In den letzten Jahren hat Apple am Designer seiner jeweiligen iOS-Versionen nur wenig geändert. Die letzte größere Design-Anpassung wurden mit iOS 7 vorgenommen. Beim Mac gab es zuletzt bei macOS 11 Big Sur einen neuen Look. Nachdem es vor wenigen Wochen bereits erste Anzeichen gab, dass iOS 19 ein größeres Design-Upgrade erhält, erhalten diese Gerüchte nun neue Nahrung. So soll iOS unter anderem Designelemente von visionOS erhalten.

Bloomberg: iOS 19 erhält größtes Design-Upgrade seit iOS 17

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, das die Überarbeitung, die noch in diesem Jahr geplant ist, das Aussehen der Betriebssysteme grundlegend ändern und die verschiedenen Softwareplattformen von Apple einheitlicher machen wird. Dazu gehört auch die Aktualisierung des Stils von Symbolen, Menüs, Apps, Fenstern und Systemtasten.

Im Rahmen der Überarbeitung arbeitet Apple daran, die Navigation und Steuerung der Geräte zu vereinfachen. Die Änderungen sollen als Teil von iOS 19 und iPadOS 19 – Codename „Luck“ – und macOS 16, das den Namen „Cheer“ trägt, kommen Sie gehen weit über eine neue Designsprache und ästhetische Verbesserungen hinaus. Die Software wird das bedeutendste Upgrade für den Mac seit dem Big Sur-Betriebssystem im Jahr 2020 darstellen. Für das iPhone wird es die größte Überarbeitung seit iOS 7 im Jahr 2013 sein, so Gurman.

Im Januar dieses Jahres meldete sich Leaker Jon Prosser zu Wort und berichtete, dass iOS 19 eine neu gestaltete Kamera-App erhalten soll. Die „nachgestellten“ Bilder zeigen, dass die App angeblich transparente Menüs für verschiedene Kamerasteuerungen erhalten wird, wobei das Design dieser Menüs der visionOS-Oberfläche des Apple Vision Pro-Headsets sehr ähnlich sieht.