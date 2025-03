Das gemutmaßte faltbare iPad könnte laut Digital Chat Station nicht nur wegen des flexiblen Displays einen großen Sprung in Sachen Design machen. So soll in dem Tablet Face ID direkt unter dem Display integriert werden. Damit würde Apple dem angestrebten All-Screen-Display einen großen Schritt näherkommen.

Apple testet faltbares iPad

Gerüchten zufolge entwickelt Apple ein faltbares 18,8 Zoll iPad. Aufgeklappt, könnte es als geräumiger iPad-Arbeitsplatz dienen. Geklappt könnte es als MacBook-ähnliches Gerät mit einer digitalen Tastatur und einem Trackpad fungieren. Dieses iPad wird Berichten zufolge nicht mit macOS, sondern mit iPadOS oder einer Variante davon laufen, sodass es im Tablet-Ökosystem bleibt, während es Mac-ähnliche Funktionen übernimmt.

Einer von Apples frühen Prototypen für das faltbare iPad Pro bietet laut dem Leaker Digital Chat Station eine Neuerung im Apple-Kosmos. Das Gerät soll eine „metal superstructure lens“ haben, dank der Face ID unter das Display wandern kann. Bei aktuellen iPad-Modellen befinden sich die Face ID Sensoren unter dem Glas, aber außerhalb des nutzbaren Displaybereichs im Rahmen. Mit der Verlegung der Sensoren unter den Bildschirm wäre Apple wieder einen Schritt näher an dem angestrebten randlosen Liquid Retina Display. Gerüchten zufolge arbeitet Apple schon seit Jahren daran, Face ID unter das Display zu verlagern, vor allem für das iPhone. Wenn diese Funktion erstmals bei einem faltbaren iPad zum Einsatz kommt, könnte sie den Weg für ähnliche Fortschritte bei zukünftigen iPhones und MacBooks ebnen.

Außerdem wird vermutet, dass Apple an einem kleineren, faltbaren 8 Zoll iPad arbeitet, das möglicherweise schon im Jahr 2026 auf den Markt kommt. Einige spekulieren, dass dies Apples erste Version eines faltbaren iPhone sein könnte, das die Tragbarkeit eines Smartphones mit einem iPad-ähnlichen Bildschirm kombiniert.