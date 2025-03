Apples M3 Ultra sorgt schon vor dem Marktstart des neuen Mac Studio für reichlich Diskussionen. Nachdem zuletzt ein früher CPU-Benchmark die Euphorie etwas gedrückt hat, sorgt nun ein Test der GPU-Leistung für Aufwind.

M3 Ultra zeigt Stärken in der Grafik

Ein kürzlich durchgeführter Geekbench 6 Test des M3 Ultra zeigte, dass Apples neuer High-End-Chip bei Multi-Core-CPU-Aufgaben gerade mal 8 % schneller ist als der M4 Max. Im Single-Core-Test hinkte der M3 Ultra sogar hinterher. Nun sind erste Benchmark-Ergebnisse für die GPU-Leistung aufgetaucht, die zeigen, dass der neue Ultra-Chip im GPU-Bereich deutlich mehr überzeugt.

So erreichte der M3 Ultra mit einer 80-Kern-GPU in Geekbench 6 einen Metal Score von 259.668. Der M4 Max mit einer 40-Kern-GPU erzielt hingegen 187.460 Punkte. Der M2 Ultra mit 76-Kern-GPU erreichte einen Metal Score von 222.582. Damit liefert der M3 Ultra die höchste Grafikleistung, die bisher in einem Mac gemessen wurde. Doch auch in diesem Fall ist es ratsam abzuwarten, da es sich hier noch um einen einzelnen Test handelt. Weitere Tests werden bestätigen bzw. zeigen, wo der neue Chip tatsächlich einzuordnen ist.

Der neue Mac Studio startet bei 2.499 Euro mit dem M4 Max Chip. Die Variante mit M3 Ultra Chip startet bei 4.999 Euro. Vorbestellungen sind bereits im Apple Online Store möglich, der Marktstart ist am 12. März.