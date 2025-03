In der vergangenen Woche hat Apple das neue iPad Air mit M3-Chip angekündigt. Die neuen Modellen lassen sich neuerdings auch bei Amazon vorbestellen und feiern diesen Mittwoch ihren offiziellen Verkaufsstart. Im Vorfeld hat Apple verschiedene Medienvertreter, Influencer und YouTuber mit einem Testgerät ausgestattet. Das Presseembargo ist soeben gefallen und die ersten Reviews bzw. Testberichte sind da.

iPad Air M3 Reviews sind da: Das sagen die ersten Testberichte

Im vergangenen Jahr verpasste Apple dem iPad Air ein großes Upgrade und führte unter anderem ein 13 Zoll Modell ein. In diesem Jahr handelt es sich in erster Linie um Modellpflege bzw. ein Leistungs-Upgrade. Neben dem neuen iPad Air hat Apple auch ein neues Magic Keyboard für iPad Air angekündigt. Wie ist der erste Eindruck zum neuen iPad Air mit M3-Chip? Was sagen die Tester zum neuen Magic Keyboard?

Heise

Nachdem das iPad Air in der Vergangenheit immer wieder Bauteile oder Funktionen vom leistungsfähigeren iPad Pro erhalten hat, schauen wir diesmal in die Röhre. Allerdings ist seit dem letzten größeren Update nicht mal ein Jahr vergangen und der Verbesserungsdruck noch nicht hoch. OLED wäre wünschenswert, doch damit will Apple offenbar weiter sein Premium-Tablet schmücken. Das diesjährige Air-Update zielt vorrangig auf eine bessere Leistung für Apple Intelligence und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Wer die die potentere Grafik schätzt und sie nutzen kann, greift aber unter Umständen gleich zum Pro mit M4 und, bei den Modellen ab 1 TByte, 16 GByte Arbeitsspeicher.

Stern

Für das iPad Air M3 hat Apple seine Magic Keyboard genannte Tastatur überarbeitet. Sie bietet nun ein noch größeres Trackpad, ermöglicht dadurch, es noch mehr wie ein Notebook zu nutzen. Wer mit dem iPad ein altes Notebook ersetzen möchte, sollte sich daher auch die neue Tastatur ansehen. Mit einem Preis von 329 Euro ist sie allerdings kein Schnäppchen. […] Das neue iPad Air M3 ist im Grunde das alte Modell – aber mit Turbo unter der Haube. Der M3-Chip ist schneller, bietet neue Möglichkeiten und ist fitter für die Zukunft. Das kann er auch im Test beweisen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die meisten Nutzer werden im Vergleich zum M2-Chip des Vorgängers kaum einen Unterschied merken.

T-Online

Das neue iPad Air mit M3 bringt viel Leistung ohne große Neuheiten. Der Chip steckte bereits in den vergangenen Macs. Die iPads Pro und die aktuellen Mac-Laptops sind mit dem M4 bereits einen Schritt voraus.

[…]

Für wen lohnt sich das Upgrade? Wer den Vorgänger hat, wird die Unterschiede kaum merken. Wer allerdings noch ein älteres iPad Air besitzt, wird das neue Tempo im Alltag zu schätzen wissen. Und wenn es ein gutes Angebot für den Vorgänger gibt, ist auch das eine gute Wahl. Fit für die KI sind alle iPads mit M-Chip.

The Verge

In der Praxis merke ich den Unterschied jedoch nicht. Überhaupt nicht. Apps öffnen sich mit der gleichen Geschwindigkeit, Spiele sehen gleich aus und spielen sich gleich, sogar Apps wie Procreate und Logic reagieren gleich schnell. Nichts davon ist wirklich ein Problem mit dem M3, sondern nur eine Aussage darüber, wie gut das M2 Modell bereits war. Generell würde ich sagen, dass das M3 in der Leistung näher am M2 zu sein scheint als am M4 iPad Pro, das bei so ziemlich allem immer noch einen halben Takt schneller ist.

Cnet

Die Chips der M-Serie von Apple sind fantastische Leistungsträger, aber ich würde behaupten, dass ihre Leistungen auf dem iPad schwerer zu würdigen sind, es sei denn, Sie sind ein Power-User, der sich mit KI, Grafik, Video- oder Fotoarbeit beschäftigt … Aber selbst Apple vergleicht die Fortschritte der M-Chips nicht von Jahr zu Jahr. Im Vergleich zum M2 sind sie inkrementell. Es wird sich wie ein großer Sprung anfühlen, wenn Sie zum ersten Mal ein iPad der M-Serie verwenden.

Engadget

Es ist dünner und leichter als die alte iPad Air-Tastatur, hat eine Reihe nützlicher Funktionstasten und das Trackpad ist etwas größer. Das sind keine großen Änderungen, aber sie reichen aus, um mich dieses Jahr mit der Tastaturerfahrung viel zufriedener zu machen. Allerdings fehlen einige Feinheiten, die Sie beim iPad Pro Magic Keyboard finden: Das obere Gehäuse besteht aus glattem Kunststoff statt aus Aluminium, die Tasten sind nicht hintergrundbeleuchtet und das Trackpad hat einen physischen Klick statt haptischem Feedback. Allerdings ist diese Tastatur auch 30 Dollar billiger als die, die sie ersetzt.

Video-Reviews

