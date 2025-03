Apple wird mit der iPhone 17 Generation einiges verändern. Dank eines neuen Videos von iDeviceHelp erhalten wir einen ersten Blick auf das, was uns erwarten könnte. Die gezeigten Mockups, die angeblich auf internen Apple-Dokumenten basieren, veranschaulichen einige wichtige Designänderungen – darunter ein neues Kamerasystem und die Einführung des komplett neuen iPhone 17 Air.

iPhone 17 Pro mit neuer Kameraleiste

Eine der größten Änderungen ist die Abkehr vom Kamerabuckel, wie wir ihn kennen – zumindest bei den Pro-Modellen. Berichten zufolge ersetzt Apple das quadratische Kameramodul durch eine Aluminium-Kameraleiste, die sich über die Rückseite des Geräts erstreckt. Das stellt eine große Abkehr von den letzten iPhones dar und verleiht den iPhone 17 Pro Modellen eine neue Identität.

Gleichzeitig wird erwartet, dass das Standard-iPhone 17 das aktuelle Kameradesign beibehält, um eine klare Unterscheidung zwischen dem Basis- und dem Pro-Modell zu gewährleisten.

So dünn soll das iPhone 17 Air werden

Die Gerüchte rund um das iPhone 17 Air verdichten sich. Wenn man den letzten Meldungen Glauben schenken darf, wird das neue Modell einige der ambitioniertesten Designänderungen mit sich bringen, die Apple seit Jahren unternommen hat.

Basierend auf geleakten Informationen wird erwartet, dass das iPhone 17 Air nur 5,5 mm dick sein wird. Das ist erstaunlich dünn für ein modernes Smartphone – so dünn, dass sich die Frage stellt, ob Apple in der Lage sein wird, MagSafe-Magnete in das Design zu integrieren. Zum Vergleich: Das iPhone 16 Pro ist 8,25 mm dick, und das iPhone 6 – Apples bisher dünnstes Smartphone – war 6,9 mm dick.

Auch beim iPhone 17 Air ist die Kamera in einer horizontalen Kameraleiste untergebracht. Aber hier wirkt die Leiste beim Betrachten des Mockups doch recht leer, denn zum Einsatz kommt nur eine 48-Megapixel-Rückkamera. Das weicht zwar von den Multi-Kamera-Systemen der anderen Top-iPhone-Modelle ab, aber Apples computergestützte Fotografie wird hier wahrscheinlich kompensieren und für gute Ergebnisse sorgen.

An dieser Stelle erinnern wir daran, dass es sich bei den Mockups um Interpretationen der aktuellen Leaks bzw. Gerüchte handelt – was uns Apple letztendlich im September präsentieren wird, bleibt abzuwarten.