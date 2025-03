Apple arbeitet dieser Tage an iOS 18.4 und hat kürzlich die Beta 3 freigegeben. Das kommende X.4 Update bringt verschiedene Verbesserungen mit sich. Wie sich nun zeigt, bietet das kommende Update auch kleinere Verbesserungen für die Apple TV-App.

UI-Änderungen lassen TV-App-Elemente deutlicher hervortreten

iOS 18.4 und tvOS 18.4 wird drei kleine Anpassungen für die TV-App auf dem iPhone und Apple TV mit sich bringen. Dazu zählen

Großes Pluszeichen bei empfohlenen Titeln

Informationen zum Veröffentlichungsplan der Episoden

Aktualisierte Schriftarten und Symbole

Es handelt sich zwar nur um Verbesserungen der Benutzeroberfläche, aber es bedarf nicht immer riesiger Änderungen, um eine App weiterzuentwickeln und benutzerfreundlicher zu machen.

In der Apple TV-App findet ihr in der Kategorie „Apple TV+“ im oberen Bereich ein rotierendes Karussell mit verschiedenen empfohlenen Fernsehsendungen und Filmen, die ihr euch ansehen können. Während ihr unter iOS 18.3 in der oberen rechten Ecke ein kleines Plus-Zeichen seht, ist dies in iOS 18.4 deutlich prominenter und größer dargestellt, so 9to5Mac.

Darüberhinaus wird der Veröffentlichungsplan für neue Serien-Episoden unter iOS 18.4 und tvOS 18.4 in der Apple TV-App deutlicher hervorgehoben. Über dem Titel einer Serie steht jetzt zum Beispiel: „Jeden Mittwoch neue Folgen“.

Zum gutem Schluss wurden auch die Schriftarten und Symbole der TV-App aktualisiert. So gibt es beispielsweise neue Symbole für die Bereiche „Filme im Rampenlicht“ und „Sport“. Alles in allem keine bahnbrechenden Neuerungen bzw. Anpassungen, aber kleine und feine Optimierungen.