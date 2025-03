Apples Ambitionen im Bereich der erweiterten Realität werden derzeit auf eine harte Probe gestellt. Wie Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter erklärt, arbeitet Apple immer noch daran, die Entwicklung von Wearables in dem Bereich voranzutreiben und erwägt hierfür sogar eine Abkehr vom Vision Pro Headset.

Apple Smart Glasses

Trotz des ganzen Hypes hat sich die Vision Pro nicht als der von Apple erhoffte Durchbruch erwiesen. Der hohe Preis, das relativ sperrige Design und die eingeschränkte Alltagstauglichkeit haben verhindert, dass das Gerät zu einem Must-Have wurde. Jetzt konzentriert sich Apple Berichten zufolge auf etwas Schlankeres: eine eigenständige AR-Brille, die für alltägliche Nutzer tatsächlich sehr interessant sein könnte.

Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, überdenkt Apple seinen Ansatz, nachdem ein früherer Plan, eine AR-Brille als Mac-Zubehör zu produzieren, verworfen wurde. Stattdessen denkt das Unternehmen jetzt an etwas Umfassenderes – ein völlig unabhängiges AR-Wearable. Brancheninsider gehen jedoch davon aus, dass es noch mindestens drei bis fünf Jahre dauern wird, bis es ein marktreifes Produkt gibt.

Die größte Hürde für die AR-Brille von Apple bleibt die Physik. Es ist eine enorme Herausforderung, eine leichte, elegante und praktische AR-Brille zu entwickeln, ohne die Batterielaufzeit oder die Leistung zu beeinträchtigen. Apple muss herausfinden, wie man Kameras, Sensoren und ein Display in etwas packen kann, das nicht wie ein Headset aussieht.

Zuerst kommt ein Meta-Ray-Ban-Konkurrent

Während die Apple Glasses noch in weiter Ferne liegen, gibt es Gerüchte über eine andere Art von intelligenter Brille, die bei Apple in Arbeit ist – etwas, das eher mit den Ray-Ban-Brillen von Meta vergleichbar ist. Anders als die Vision Pro oder die Apple Glasses würde diese Brille nicht über AR verfügen, sondern könnte Kameras, Mikrofone, Audiofunktionen und KI-gesteuerte Funktionen bieten. Stellt euch die Brille als eine elegante Möglichkeit vor, mit Siri zu interagieren und die Welt um euch herum zu erfassen, ohne das iPhone zu zücken.