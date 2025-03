Apple hat soeben die finale Version von iOS 18.3.2 und iPadOS 18.3.2 veröffentlicht. Damit steht ein neues Update für euer iPhone und iPad zur Verfügung. Neue Funktionen solltet ihr allerdings nicht erwarten, es handelt sich um ein reines Bugfix-Update.

Apple gibt iOS 18.3.2 & iPadOS 18.3.2 frei

Es deutete sich bereits in den letzten Tagen an, dass Apple zeitnah 18.3.2 und iPadOS 18.3.2 freigeben wird. Soeben hat Apple den Schalter umgelegt, so dass die neuen Updates ab sofort installiert werden können. Am Einfachsten erfolgt dies direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

Neue Features solltet ihr mit diesen Updates nicht erwarten. Apple hat in erster Linie Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. In den Release-Notes heißt es schlicht und einfach