In der vergangenen Woche hat Apple das neue MacBook Air mit M4-Chip angekündigt. Die neuen Modelle können bereits vorbestellt werden – unter anderem bei Amazon – und feiern am morgigen Mittwoch (12. März 2025) ihren Verkaufsstart. Passend zum neuen MacBook Air M4 in Himmelblau hat Apple ein neues Hintergrundbild veröffentlicht.

Jetzt herunterladen: Neues „Himmelblau“-Hintergrundbild für das M4 MacBook Air

Beim der neuen Generation des MacBook Air handelt es sich um ein Leistungsupgrade. Apple setzt auf einen leistungsstärkeren M4-Chip, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit, eine 12MP Center Stage Kamera und erweiterter Unterstützung für externe Displays. Zudem setzt Apple auf die neue Farbe Himmelblau. Diese beschreibt der Hersteller wie folgt

Als Ergänzung der Auswahl an MacBook Air Farben kommt ein ganz neues Himmelblau. Das wunderschöne, metallische Hellblau sorgt für einen dynamischen Farbverlauf, wenn Licht auf der Oberfläche reflektiert, und ergänzt zusammen mit Mitternacht, Polarstern und Silber die brillante Farbauswahl für das MacBook Air. Alle Farben, auch Himmelblau, kommen mit einem farblich passenden MagSafe Ladekabel.

Nun gibt es auch das passende Wallpaper, so 9to5Mac. Das Hintergrundbild des M4 MacBook Air sieht im Wesentlichen genauso aus wie das Hintergrundbild, das mit dem M2 MacBook Air im Jahr 2022 eingeführt wurde, als Apple sein dünnstes Laptop mit einem Display mit dünnem Rahmen neu gestaltete. Wenn ihr das Hintergrundbild aus der Ferne betrachten, können ihr das Wort „Air“ lesen.

Für jede Farbe des MacBook Air gibt es eine Hintergrundbildvariante, darunter Silber, Sternenlicht, Mitternacht, Space Grau und jetzt auch Himmelblau. Das Hintergrundbild ist im Lieferumfang des neuen M4 MacBook Air enthalten und wird allen Mac-Benutzern mit dem kommenden Update auf macOS 15.4 zur Verfügung stehen.