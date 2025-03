Das neue M4 MacBook Air kann bereits im Apple Online Store und Amazon vorbestellt werden und kommt diesen Mittwoch auf den Markt. Bereits im Vorfeld haben ausgewählte Publikationen und YouTube-Kanäle erste Testberichte des Notebooks veröffentlicht, die einen genaueren Blick auf die neuen Funktionen und Änderungen werfen. Durchweg gibt es viel Lob für das neue MacBook Air. Es ist auf jeden Fall ein guter Kauf, und es scheint weiterhin das Herzstück von Apples Produktpalette zu sein.

Obwohl das MacBook Air in diesem Jahr nur geringfügig aufgerüstet wurde, bietet das neue Modell neben dem M4-Chip noch einige weitere Verbesserungen. Es gibt eine neue 12-Megapixel-Kamera mit Unterstützung für Center Stage, Unterstützung für zwei externe Bildschirme (auch wenn der Deckel des MacBook Air geöffnet ist), Thunderbolt 4 Anschlüsse und eine neue himmelblaue Farboption. Beim Preis überrascht Apple: Das neue 13 Zoll MacBook Air mit M4 startet bei 1.199 Euro und ist somit 100 Euro günstiger als das letztjährige M3-Modell. Die größere 15 Zoll Version beginnt bei 1.499 Euro.

Gizmodo fasst das neue MacBook Air treffend zusammen: „als würde man in einen warmen Pyjama schlüpfen“, heißt es in dem Testbericht. Neben viel Lob für den Leistungsschub spricht die Redaktion aber eine „Warnung“ bezüglich des neuen Farbtons aus:

„Ich bin über den Rand des Wahnsinns getrieben worden, als ich Apples neuesten Laptop-Refresh in verschiedenen Lichtern betrachtete, in der Hoffnung, seinen tatsächlichen Farbton zu bestimmen“, schreibt Kyle Barr. „Die neueste Farbgebung des MacBook Air ist nicht ‚himmelblau‘, wie von Apple behauptet … Wenn man es mit einem wolkenlosen Himmel an einem hellen, sonnigen Tag vergleicht, ist es höchstens ein kühles Grau mit einem Hauch von Blau […] Ich wünschte nur, es wäre blauer.“