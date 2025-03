Apple hat in der vergangenen Woche neue Produkte angekündigt. Neben einem neuen iPad Air und iPad würde auch ein neues MacBook Air mit M4 Chip und ein neuer Mac Studio mit M3 Ultra und M4 Max vorgestellt. Im Vorfeld des morgigen Verkaufsstart der neuen Produkte ist nun das Presseembargo gefallen, so dass die ersten Reviews zum neuen Mac Studio online gegangen sind.

Nachdem wir euch gestern auf die Reviews zum iPad Air M3 und im Laufe des heutigen Tages bereits auf die Reviews zum MacBook Air M4 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit den Testberichten zum neuen Mac Studio M4 Max und M3 Ultra weiter.

Es ist jedoch das Ausmaß der Updates von Apple von Generation zu Generation, das diese Studio-Aktualisierung seltsam erscheinen lässt. Das günstigere Studio bekommt wie erwartet einen M4 Max-Prozessor – denselben Chip, den Apple in seinen High-End-MacBook Pros verkauft, der aber in ein Desktop-Gehäuse statt in ein Laptop passt. Das Top-End-Studio bekommt jedoch einen M3 Ultra statt eines M4 Ultra. Das ist immer noch eine enorme Steigerung bei den CPU- und GPU-Kernen (und es gibt auch andere Ultra-spezifische Vorteile), aber dadurch fühlt sich das teure Studio weniger wie ein Fortschritt gegenüber dem normalen an.