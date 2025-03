Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen diesen Freitag (14. März 2025) ein neues Apple Immersive Videos mit Metallica veröffentlichen wird. Kunden, die keine Apple Vision Pro besitzen, haben die Möglichkeit, eine Vorschau auf das immersive Konzerterlebnis in den Apple Store zu genießen. Hierfür müsst ihr euch eine Demo-Session buchen.

Neues Apple Immersive Video mit Metalica

Seit dem Verkaufsstart von Apple Vision Pro vor rund einem Jahr hat das Unternehmen aus Cupertino verschiedene Inhalte speziell für das Headset veröffentlicht. In Kürze können Kunden ein weiteres Apple Immersive Video auf ihrer Computerbrille genießen.

Mit Metallica kommt diesen Freitag, den 14. März, ein neues Apple Immersive-Konzerterlebnis auf Apple Vision Pro. Metallica wurde während des ausverkauften Finales im zweiten Jahr der M72 World Tour der Band in Mexiko-Stadt gefilmt und bietet vollständige Performances von drei langjährigen Klassikern der stadionfüllenden Liveshows der Band – „Whiplash“, „One“ und „Enter Sandman“ – und wurde exklusiv in Apple Immersive Video aufgezeichnet.

Dieses bemerkenswerte Erzählformat ist nur auf Apple Vision Pro möglich, mit ultrahochauflösendem 180-Grad-Video und Spatial Audio, um den Zuschauern noch nie dagewesenen Zugang zu James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo zu bieten – von Aussichtspunkten so nah wie der berühmten Snake Pit bis hin zu Weitwinkelansichten des energiegeladenen Rundum-Auftritts der Band.

„Bahnbrechend ist noch untertrieben“, sagte Lars Ulrich von Metallica. „Unser Konzert so zu erleben, zusammen mit der Energie der Fans in Mexiko-Stadt – das ist total eindringlich und macht riesigen Spaß. Wir wollten schon immer Grenzen überschreiten, und Metallica auf Apple Vision Pro ist genau das.“

Um den gesamten Auftritt der Band aus mehreren Perspektiven und die Energie von über 65.000 leidenschaftlichen Metallica-Fans einzufangen, baute Apple ein individuelles Bühnenlayout mit 14 Apple Immersive Video-Kameras und verwendete dabei eine Mischung aus stabilisierten Kameras, an Kabeln aufgehängten Kameras und ferngesteuerten Kamerawagensystemen, die sich über die Bühne bewegten.

Weitere Episoden und Filme in Apple Immersive Video

In den letzten Wochen und Monaten haben wir euch bereits auf verschiedene Apple Immersive Video aufmerksam gemacht. Neben dem neuen immersiven Metallica Konzerterlebnis gibt es weitere spezielle Inhalte für Apple Vison Pro. So gibt es neue Episoden der Adventure- und Boundless-Serien. In der vierten Folge von Adventure „Deep Water Solo“ folgt ihr dem Kletterer Kai Lightner und in der zweiten Episode zu Boundless „Arctic Surfing“ könnt ihr durch die eisigen Gewässer Norwegens paddeln und dabei einer Gruppe unerschrockener Surfer zuschauen, wie sie dem Rausch der winterlichen Wellen nachjagen.

Darüberhinaus steht „VIP: Yankee Stadium“ bereit. Dabei handelt es sich um einen neuen Apple Immersive-Sportfilm, der den Zuschauern einen All-Access-Pass zu einem der legendärsten Baseballstadien der Welt bietet. „VIP: Yankee Stadium“ wird am Freitag, den 4. April, weltweit kostenlos verfügbar sein – eine Woche nach der Rückkehr von „Friday Night Baseball“ auf Apple TV+ am Freitag, den 28. März.