Apple TV+ ist jetzt direkt als zusätzlicher Kanal bei Prime Video verfügbar. Für monatlich 9,99 Euro könnt ihr als Prime-Kunde ab sofort die Inhalte von Apple TV+ einfach zu eurem bestehenden Prime-Abo hinzubuchen.

Apple TV+ für Prime Video

In den USA gibt es diese praktische Lösung schon seit Oktober 2024. Nun zieht Apple nach und bringt die Integration von Apple TV+ bei Prime Video auch nach Deutschland, Italien und Spanien. Damit öffnet Apple seine Inhalte einem breiteren Publikum und macht den Einstieg ins eigene Streaming-Angebot noch einfacher.

Prime Video bietet schon seit längerem Zusatzkanäle wie Paramount+, Crunchyroll oder DAZN an. Die Aufnahme von Apple TV+ ist also ein logischer Schritt, um mehr Unterhaltung zentral anbieten zu können. Amazon hebt hervor, dass ihr auf der Prime Video Plattform keine extra App benötigt und das Abo jederzeit kündbar ist – ganz flexibel und unkompliziert. Auch Apple sieht die Kooperation positiv, denn so werden die eigenen Inhalte noch mehr Nutzern zugänglich.

Apple TV+ mag vielleicht nicht die größte Bibliothek haben, überzeugt dafür aber mit Qualität und Exklusivität. So haben beliebte Serien wie „Severance“ oder „Ted Lasso“ bereits eine treue Fangemeinde gewonnen.