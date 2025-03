Ende letzten Jahres angekündigt, erschien vergangene Woche der offizielle Trailer zu „Government Cheese“. Bevor die neue Comedy-Serie am 16. April 2025 seine Premiere auf Apple TV+ feiert, fand nun die Weltpremiere im Rahmen des SXSW Festivals statt.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Government Cheese“

Apple TV+ feierte kürzlich beim SXSW Film & TV Festival 2025 in Austin (Texas, USA) die Weltpremiere von „Government Cheese“, der surrealistischen Familien-Comedyserie mit dem mehrfach preisgekrönten Schauspieler David Oyelowo als ausführendem Produzenten und in der Hauptrolle. Die 10-teilige Serie startet mit den ersten vier Folgen am 16. April, gefolgt von neuen Folgen jeden Mittwoch bis zum 28. Mai 2025.

Zu den Teilnehmern der Weltpremiere zählten der Schauspieler und ausführende Produzent Oyelowo sowie die Serienstars Jahi Di’Allo Winston, Evan Ellison und Bokeem Woodbine, die Schöpfer und ausführenden Produzenten Paul Hunter und Aeysha Carr und mehr.

„Government Cheese“ ist eine surrealistische Familienkomödie, die 1969 im San Fernando Valley spielt und die Geschichte der Chambers erzählt, einer schrulligen Familie, die hochtrabende und scheinbar unmögliche Träume verfolgt und dabei wunderbar frei von den Realitäten der Welt ist. Als Hampton Chambers (Oyelowo) aus dem Gefängnis entlassen wird, verläuft sein lang erwartetes Familientreffen nicht ganz so, wie er es geplant hatte. Während seiner Abwesenheit haben Hamptons Frau Astoria (Simone Missick) und seine Söhne Einstein (Evan Ellison) und Harrison (Jahi Di’Allo Winston) eine unkonventionelle Familieneinheit gebildet, und Hamptons Rückkehr stürzt ihre Welt ins Chaos.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.