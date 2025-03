Vergangene Woche hat Apple das neue MacBook Air mit M4-Chip angekündigt. Darüberhinaus wurden das neue iPad 11 sowie ein neues iPad Air angekündigt. Alle drei neuen Apple Produkte feiern heute ihren Verkaufsstart.

MacBook Air M4, iPad 11 und neues iPad Air jetzt auch bei Amazon erhältlich

Die neuen Apple Produkte, die in der vergangenen Woche angekündigt wurden, feiern am heutigen Mittwoch (12. März 2025) ihren offiziellen Verkaufsstart. Die Geräte lassen sich seit vergangener Woche vorbestellen und sind ab sofort erhältlich. Dies bedeutet, dass Frühbesteller ihre Produkte ausgeliefert bekommen und diese vor Ort in den Apple Stores sowie bei autorisierten Händlern verfügbar sein.

Bei allen drei Apple Neuheiten handelt es sich in erster Linie um Leistungs-Upgrades. Apple hat dem MacBook Air den M4-Chip spendiert und setzt auf eine längere Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden, eine 12MP Center Stage Kamera und erweiterte Unterstützung für externe Displays. Das 13 Zoll Zoll MacBook Air mit M4 ist ab 1.199 Euro und das 15 Zoll MacBook Air mit M4 ist ab 1.499 Euro erhältlich. Beide Modelle gibt es in Himmelblau, Mitternacht, Polarstern und Silber.

Auch beim neuen iPad 11 bzw. neuen iPad Air handelt es sich um ein Leistungs-Upgrade. Apple verbaut den A16-Chip bzw. einen M3-Chip. Das neue iPad ist mit einer Speichergröße von 128 GB und außerdem in Konfigurationen mit 256 GB und neu 512 GB erhältlich. Das neue iPad ist in den Farben Blau, Pink, Gelb und Silber erhältlich. Die Wi-Fi Modelle sind ab 399 Euro und die Wi-Fi + Cellular Modelle ab 569 Euro erhältlich.

Das 11 Zoll iPad Air ist ab 699 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 869 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich. Das 13 Zoll iPad Air ist ab 949 Euro für das Wi-Fi Modell und ab 1.119 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell erhältlich. Das 11 Zoll und 13 Zoll iPad Air mit M3 ist in Blau, Violett, Polarstern und Space Grau als 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Modell erhältlich sein.