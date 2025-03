Wer sein iPhone gerne für grafikintensive Spiele oder andere leistungshungrige Apps nutzt, kennt das Problem: Nach einiger Zeit wird das Gerät spürbar warm. Apple sieht hier Verbesserungspotenzial und bringt angeblich mit dem iPhone 17 Pro eine entscheidende Neuerung. So soll ein neues Dampfkammer-Kühlsystem dafür sorgen, dass das Smartphone länger kühl bleibt und so seine volle Leistung ohne thermische Drosselung abrufen kann.

Hitzefrei für das iPhone 17 Pro

Laut den jüngsten Informationen des verlässlichen Leakers Instant Digital werden die kommenden iPhone 17 Pro und Pro Max Modelle mit dem „Vapor Chamber Cooling System“ (Dampf­kammer-Kühl­system) ausgestattet sein. Das Kühl­system verwendet eine kleine Menge Flüs­sig­keit, die bei Wärmeentwicklung verdampft. Der entstehende Dampf bewegt sich dann zu einem kühleren Bereich der Kammer, wo er kondensiert und dabei die aufgenommene Wärme abgibt. Dieses System wird neben der Graphitplatten-Kühltechnologie arbeiten, die bereits heute in iPhones im Einsatz ist.

Das neue Kühlsystem soll das iPhone 17 Pro in Kombination mit dem A19 Pro Chip zu Höchstleistungen treiben – und das über längere Zeiträume hinweg. Denn das verbesserte Wärmemanagement soll die thermische Drosselung verhindern bzw. deutlich später notwendig machen.

In einem weiteren Beitrag auf Weibo spielte Instant Digital auch Gerüchte herunter, dass es irgendwelche Änderungen an der Vorderseite des iPhone 17 geben wird: „Die diesjährigen Upgrades konzentrieren sich auf das Innenleben und die Rückseite, also gibt es wahrscheinlich keine Änderungen an der Vorderseite. Die Größe der Aussparung [Dynamic Island] und der Rahmen bleiben wahrscheinlich gleich“, erklärt Instant Digital.

Apple plant laut aktuellen Gerüchten, das Design der rückwärtigen Kamera bei den iPhone 17 Pro Modellen deutlich zu überarbeiten, weg vom bekannten quadratischen Kamerabuckel hin zu einer markanten Aluminium-Kameraleiste, die sich über die gesamte Breite des Geräts erstreckt.