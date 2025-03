Apples nächstes großes Smart-Home-Produkt, das gerüchteweise als „HomePad“ bezeichnete Gerät, sollte in diesem Frühjahr auf den Markt kommen. Doch laut dem Analysten Ming-Chi Kuo ist das inzwischen nicht mehr der Fall. Stattdessen soll das Gerät nun erst im dritten Quartal 2025 erscheinen.

Was ist der Grund für die Verzögerung?

Apple steht Berichten zufolge vor Herausforderungen bei der Softwareentwicklung, die über die geplanten KI-Verbesserungen von Siri hinausgehen. Laut Kuo will Apple sicherstellen, dass die Benutzeroberfläche des HomePad mit der großen Designüberarbeitung von iOS 19 übereinstimmt. Da iOS 19, macOS 16 und andere Apple-Betriebssysteme eine einheitliche Designsprache haben sollen, scheint sich Apple Zeit zu nehmen, alles perfekt abzustimmen.

iOS 19 wird voraussichtlich im Juni 2025 auf der WWDC vorgestellt. Im Juli ist dann mit der ersten öffentlichen Beta-Version zu rechnen. Im September folgt der finale Rollout für alle unterstützten Geräte.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einer Verzögerung für das HomePad hören. Kuo hatte bereits im Dezember vorausgesagt, dass sich die Massenproduktion von Anfang 2025 auf später im Jahr verschieben würde. Damals hatte der Brancheninsider Mark Gurman noch von einer Veröffentlichung im März gesprochen.

Apples Vision eines intelligenten Displays

Mit dem HomePad will Apple in den Markt der intelligenten Displays einsteigen und erweitert damit seine Home-Strategie. Das Design bietet laut den aktuellen Gerüchten ein 6 Zoll Display, einen eingebauten Akku und interne Lautsprecher. Das Gerät soll so groß sein wie zwei iPhones nebeneinander. So ist es kompakt genug, um sich in jeden Raum unauffällig einzufügen, und bietet dennoch genug Funktionalität, um zum Herzstück des Smart Home zu werden.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die umfassende Integration von Apple Intelligence und Widgets, die von der iOS StandBy-Funktion inspiriert sind. Hinzu kommen die Integration von Home-Apps und die Möglichkeit, das Gerät als Kommunikationszentrale mit integrierter FaceTime-Kamera, Gegensprechfunktion und sogar einer grundlegenden Überwachungskamera zu nutzen. Auf der Medienseite bietet das HomePad Zugriff auf Apps wie Safari, Musik sowie Notizen und kann Diashows aus der Fotos-App anzeigen.

Wenn die Software des HomePad eng mit iOS 19 verknüpft sein soll, könnte eine verfrühte Markteinführung zu Kompatibilitätsproblemen in der Zukunft führen. Das Letzte, was Apple will, ist ein Smart Home Hub auf den Markt zu bringen, der sich nur wenige Monate später veraltet anfühlt oder vom Rest des Ökosystems abgekoppelt ist. Apple wartet somit darauf, dass iOS 19 bereit ist, und stellt so sicher, dass das HomePad mit einer möglichst aktuellen und ausgereiften Software ausgeliefert wird – ohne später mit Updates nachbessern zu müssen.