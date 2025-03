Nach der Ankündigung, dass einige für iOS 18 geplanten Apple Intelligence Siri-Funktionen verschoben werden, hat Apple die Formulierungen auf seinen iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia Webseiten geändert, um die Hinweise auf die zurückgestellten Siri-Funktionen zu entfernen.

Wie MacRumors berichtet, beschrieb Apple ursprünglich die neuen Verbesserungen von Siri mit Bezug auf einen „persönlichen Kontext“. Nun wird nur noch das zuletzt eingeführte „umfangreiche Produktwissen über Geräte“ erwähnt.

Vorher:

„With richer language understanding and awareness of your personal context, ‌Siri‌ is more capable and helpful than ever.“

Nachher:

„With richer language understanding and expansive product knowledge about your devices, ‌Siri‌ is more helpful than ever.“