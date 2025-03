Rund vier Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die Dokumentation „Number One on the Call Sheet“ in Auftrag gegeben hat. Nachdem wir kürzlich den Trailer zu Gesicht bekommen haben, fand nun die Premiere in News York statt. Ab dem 28. März 2025 ist die Doku auf dem Apple Video-Streaming-Portal zu sehen.

Apple TV+ feiert Premiere zur Doku „Number One on the Call Sheet“

“Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood” and “Number One on the Call Sheet: Black Leading Women in Hollywood” bieten einen detaillierten Einblick in die Rollen einiger der größten Stars Hollywoods und erzählen von ihrem Weg zu bahnbrechenden Hauptrollen. Die Filme werden für Apple von Jamie Foxx, Kevin Hart, Datari Turner und Dan Cogan produziert. Foxx produziert über seine Foxxhole Productions zusammen mit Turner. Hart produziert über Hartbeat und Cogan über Story Syndicate.

Mit beispiellosem Zugang und offenen Interviews nimmt uns „Number One on the Call Sheet“ von Apple TV+ mit auf eine intime Reise mit einigen der außergewöhnlichsten führenden schwarzen Männer und Frauen Hollywoods, während sie die Freuden und Herausforderungen des Lebens eines schwarzen Schauspielers beleuchten, bahnbrechende Momente teilen, über Erfolgsrezepte diskutieren und Legenden ehren, während sie gleichzeitig das enorme Potenzial der nächsten Generation erkennen.

Bei der Premiere waren unter anderem Kevin Hart, Alfre Woodard, John Boyega, Reginald Hudlin, Shola Lynch, Datari Turner, Dan Cogan, Tamron Hall und Mishka Brown vor Ort.

Um euch einen Einblick in die zweiteilige-Dokumentation zu geben, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.