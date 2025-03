Der von Sonos geplante TV-Streaming-Player mit dem Codenamen „Pinewood“ ist Geschichte. Laut einem Bericht von The Verge hat Sonos das ambitionierte Projekt kurzfristig gestoppt, obwohl es sich bereits in einer späten Entwicklungsphase befand. Sonos soll seine Mitarbeiter gestern in einem Meeting über die Absage der Streaming-Box informiert haben.

Warum Sonos zurückrudert

Die Idee klang vielversprechend: Statt nur eine weitere Alternative zu Apple TV oder Fire TV auf den Markt zu werfen, wollte Sonos ein auf das eigene Ökosystem abgestimmtes Premium-Streaming-Erlebnis bieten. Zudem sollte ein integrierter HDMI-Switch eine Passthrough-Funktionalität bieten, um PlayStation, Switch, 4K-Blu-ray-Player und Co. anschließen zu können.

Doch intern gab es Zweifel, ob das Projekt wirklich der richtige Schritt für das Unternehmen ist. Sonos hätte sich in direkte Konkurrenz mit den etablierten Platzhirschen begeben – und das in einem Markt, der von Apple, Amazon und Google dominiert wird.

Ein Blick auf die im letzten Jahr veröffentlichten Ace-Kopfhörer zeigt, warum die Bedenken berechtigt waren. Trotz guter Bewertungen scheinen die Premium-Kopfhörer nicht den erhofften Erfolg gebracht zu haben. Rabattaktionen und eine umfangreiche Werbekampagne lassen vermuten, dass Sonos mit den Verkaufszahlen nicht zufrieden ist. Eine weitere riskante Produkteinführung wollte sich das Unternehmen wohl nicht leisten.

Strategiewechsel: Mehr Fokus auf Software

Statt sich mit Hardware-Experimenten zu verzetteln, setzt Sonos jetzt auf etwas, das viele Kunden dringend fordern: bessere Software. Gerade langjährige Sonos-Nutzer haben in den letzten Monaten einiges durchmachen müssen. Seit der Einführung der neuen Sonos-App fehlen einige gewohnte Funktionen, besonders wenn ältere Lautsprecher im System integriert sind. Viele hoffen, dass Sonos nun endlich die Software-Probleme in den Griff bekommt und das Nutzererlebnis verbessert.