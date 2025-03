Apple arbeitet aktuell an einer neuen Funktion, mit der AirPods Gespräche von einer Sprache in eine andere Sprache übersetzen können. Die Funktion soll durch das Update auf iOS 19 sowie eines begleitenden AirPod-Firmwareupdates Ende dieses Jahres unterstützt werden.

AirPods sollen Echtzeit-Übersetzungsfunktion erhalten

Bloomberg berichtet, dass Apple an einem neuen Feature für seine AirPods arbeitet, bei der Gespräche in Echtzeit übersetzt werden können. Das Ganze soll auf der Übersetzen-App auf dem iPhone basieren.

Wenn ein deutsch-sprechender Nutzer seine AirPods trägt und mit jemandem kommuniziert, der englisch spricht, sollen die AirPods und das iPhone in der Lage sein, die Sprache zu erkennen und diese in Echtzeit ins Deutsche zu übersetzen und über die AirPods auszugeben. Der deutsch-sprechende Nutzer kann seinen Redeanteil dann mit der Übersetzen-App ins Englische übersetzen und vom iPhone vorlesen lassen. Apples Übersetzen-App kann bereits für solche Gespräche verwendet werden, aber die Integration der Funktion in die AirPods würde die Kommunikation noch einmal deutlich erleichtern.

Angebot Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung,... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...

Weiter heißt es in dem Bericht von Mark Gurman, dass Apple ebenfalls plant, die Übersetzen-App mit iOS 19 zu verbessern. Details nennt er allerdings nicht. Auch wenn Apple bereits an den AirPods Pro 3 arbeitet – diese werden für Herbst 2025 erwartet – klingt es danach, dass die Echtzeit-Übersetzung auch für bestehende AirPod-Modelle verfügbar sein wird.

Seit dem Verkaufsstart der verschiedenen AirPods-Modelle hat Apple diese in regelmäßigen Intervallen mit neuen Funktionen aufgewertet. Erst im vergangenen Jahr erhielten die AirPods Pro 2 mit dem Update auf iOS 18.1 und einem begleitenden Firmware-Update ein umfassendes Erlebnis zur Hörgesundheit.