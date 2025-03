Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmling von Apple TV. Ab sofort steht die neue Serie „Dope Thief“ auf dem Video-Streaming-Portal bereit.

Apple TV+: „Dope Thief“ ist gestartet

Es ist noch garnicht so lange her, dass Apple TV+ Ende letzten Jahres die neue Drama-Serie „Dope Thief“ angekündigt hat. Zwischenzeitlich erschien der offizielle Trailer rund die Weltpremiere wurde gefeiert. Am heutigen Tag startet die Serie endlich. Genau genommen, könnt ihr euch ab sofort die ersten beiden Folgen angucken. Anschließend geht es bis zum 25. April 2025 jeweils freitags mit neuen Episoden weiter.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Dennis Tafoya und handelt von langjährigen Freunden und Kriminellen aus Philadelphia, die sich als DEA-Agenten ausgeben, um ein unbekanntes Haus auf dem Land auszurauben. Doch ihr kleiner Betrug wird zu einem Unterfangen auf Leben und Tod, als sie unabsichtlich den größten verborgenen Drogenkorridor an der Ostküste aufdecken und entlarven.

In der Hauptrolle ist der Oscar-Nominierte Brian Tyree Henry („Atlanta“, „Causeway“, „Bullet Train“) zu sehen, der ebenfalls als ausführender Produzent fungiert. Neben Brian Tyree Henry gehören Wagner Moura (“Narcos”, “Civil War”), Marin Ireland (“The Umbrella Academy”, “Sneaky Pete”), Kate Mulgrew (“Star Trek: Prodigy”, “The Magnificent Meyersons”), Nesta Cooper (“See”), Amir Arison (“The Blacklist”) und Golden-Globe-Gewinner Ving Rhames (Franchise „Mission: Impossible“) zur Besetzung.

Zur Einstimmung auf die Apple Original-Serie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.