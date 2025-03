Freenet hat eine neue Aktion aufgelegt. Dieses Mal steht der Tarif „o2 Mobile Unlimited on Demand“ im Fokus. Ihr erhaltet eine Allnet-Flat mit unbegrentzem Datenvolumen und 5G zum Preis von nur 19,99 Euro pro Monat. Regulär kostet der Tarif 59,99 Euro. Ihr spart satte 40 Euro pro Monat oder 67 Prozent. Zudem ist der Tarif monatlich kündbar.

Ab sofort startet bei Freenet eine neue Aktion im o2 5G-Netz. Der neue o2 Mobile Unlimited on Demand stellt eine attraktive und preisgünstige Option im Vergleich zu anderen Highspeed-Unlimited-Tarifen – das Ganze zu einem neuem Bestpreis von nur 19,99 Euro pro Monat.

Der Tarif enthält grundsätzlich unbegrenztes Datenvolumen. Es gibt allerdings einen kleinen Haken. Sollte euch dieser nicht stören, so ist der Deal wirklich heiß. Das unbegrenzte Datenvolumen erhaltet ihr „On Demand“. Was hat es damit auf sich? Kunden erhalten täglich 10GB Datenvolumen. Bei einem Verbrauch von 80 Prozent bzw. 100 Prozent wird automatisch eine Informations-SMS versendet. Reagiert ihr darauf, werden kostenfrei 2 GB zusätzliches Highspeed-Datenvolumen bereitgestellt. Dieses Nachbuchen ist beliebig oft möglich. Am folgenden Kalendertag stehen euch erneut 10 GB zur Verfügung.

Zusätzlich erhalten alle Kunden 1 Monat waipu.tv Perfect Plus gratis dazu! Die Option hat einen Gratismonat und kostet danach 12,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Außerdem bekommen alle Kunden unsere Reise eSIM freenet Travel inkl. 200 MB Gratis!

unbegrenztes 5G Datenvolumen

bis zu 300MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

flexibler Vertragsstart wählbar

kostenlose Rufnummernmitnahme

inkl. 200 MB freenet Travel Datenpaket gratis

1 Gratismonat waipu.tv Perfect Plus

nur 19,99 Euro pro Monat

monatlich kündbar

einmaliger Anschlusspreis: 19,99 Euro

Ein flexibler Vertragsbeginn ist bis zum 10.06.2025 möglich. Falls ihr

so kündigt ihr nach dem Gratis-Monat, so das keine weiteren Kosten entstehen.

