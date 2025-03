Endlich ist es offiziell: Ted Lasso kommt für eine vierte Staffel zurück. Nach monatelangen Spekulationen und vagen Andeutungen hat Jason Sudeikis nun bestätigt, dass die Arbeiten an der vierten Staffel im Gange sind und wir ein neues Kapitel der Geschichte von AFC Richmond bekommen werden. Dabei gibt es eine große Neuerung: Ted trainiert jetzt ein Frauenteam.

Eine mit Spannung erwartete vierte Staffel

Als Staffel 3 im Mai 2023 zu Ende ging, fühlte es sich an wie das Ende der Abenteuer von Ted Lasso. Die Serie war von Anfang an auf drei Staffeln ausgelegt. Doch hartnäckige Gerüchte deuteten auf eine Fortsetzung hin, und nun hat Hauptdarsteller und Produzent Jason Sudeikis selbst für Klarheit gesorgt. Während eines Auftritts im „New Heights“-Podcast verkündete er die Neuigkeiten, auf die wir gewartet haben: „Ted Lasso“ kommt wieder.

„Wir schreiben gerade die vierte Staffel, das ist die offizielle Nachricht“, sagte Sudeikis in dem Gespräch. Dabei bestätigte er auch, dass Ted eine neue Rolle als Trainer eines Frauenteams übernimmt.

Ted Lasso is BACK for Season 4 … and he’s got a new team New episode with Jason Sudeikis!! Video drops 9:30amET on YouTube

Listen early NOW on Wondery+ pic.twitter.com/XxeZ4YomBw — New Heights (@newheightshow) March 14, 2025

Eine neue Richtung für den AFC Richmond

Die Umstellung auf ein Frauenteam kommt nicht ganz unerwartet. Letzten Monat wurde berichtet, dass der AFC Richmond in Staffel 4 ein Frauenteam ins Leben rufen könnte, und Sudeikis‘ Bestätigung stimmt damit überein. Die Dreharbeiten werden wahrscheinlich im Mai oder Juni in London beginnen, was bedeutet, dass wir noch weit von einem Veröffentlichungsdatum entfernt sind.

Während es zunächst ungewiss war, ob Sudeikis für eine mögliche vierte Staffel vor die Kamera zurückkehren würde, klingt es nun so, als würde Ted selbst diese neue Reise anführen. Wie sich der Rest der Richmond-Crew in die Geschichte einfügt, bleibt abzuwarten, aber dieser neue Blickwinkel macht die Sache durchaus spannend.

Kurz nach der Enthüllung des Podcasts machte Apple TV+ es mit einer Pressemitteilung offiziell, in der die Neuigkeiten bestätigt wurden. Sudeikis spielt nicht nur wieder seine Rolle, sondern ist auch wieder als ausführender Produzent dabei, neben Brendan Hunt, Jane Becker, Jamie Lee, Bill Wrubel, Joe Kelly, Bill Lawrence und Brett Goldstein. Außerdem ist Jack Burditt („30 Rock“, „Modern Family“) im Rahmen eines neuen Vertrages mit Apple als ausführender Produzent dabei.

Wann kommt Ted Lasso Staffel 4?

So aufregend das alles auch ist, es gibt immer noch kein offizielles Statement darüber, wann Staffel 4 auf Apple TV+ erscheinen wird. Da die Dreharbeiten voraussichtlich Mitte des Jahres beginnen werden, ist mit einer Veröffentlichung frühestens im Jahr 2026 zu rechnen.

In der Zwischenzeit hat Apple TV+ auf subtile Weise den Hype angeheizt. Das offizielle „Ted Lasso“-Konto auf X, das 18 Monate lang inaktiv war, wurde am Tag der Ankündigung plötzlich wieder zum Leben erweckt. Ein Zufall? Unwahrscheinlich.