Am 16. März 2025 startet die Formel 1 mit dem Rennen in Australien in ihre 76. Saison. Die Testfahrten liegen weitestgehend hinter den Teams und so langsam aber sicher steigt die Spannung. Mit einem VPN können F1-Fans aus Ländern, in denen man die Formel 1-Streams kostenlos schauen kann, die Übertragung auch im Ausland auf Reisen schauen.

Das ist besonders relevant für österreichische F1-Fans. In diesem Jahr teilen sich die österreichischen Sender ServusTV und ORF die Formel 1 Free-TV-Rechte, inklusive der Livestreams. Österreicher, die im Ausland unterwegs sind, könnten Probleme haben, diese Übertragungen so einfach wie zu Hause zu schauen – es sei denn, sie nutzen ein VPN.

ExpressVPN für das Streaming der Formel 1 nutzen

Mit einem VPN können Österreicher im Ausland den Formel 1 Motorsport im Livestream gratis verfolgen, so als würden sie von daheim schauen. Wie das funktioniert? Einfach eine IP-Adresse aus eurem Heimatland auswählen, um so eure echte IP-Adresse zu verbergen. Dank des globalen Servernetzwerks von ExpressVPN ist das kein Problem. So könnt ihr die gleiche kostenlose Übertragung schauen, die ihr auch zu Hause anschauen würdet.

ExpressVPN wurde von Apple genehmigt und findet sich beispielsweise im App Store als Download. Bei mehr als 13.700 Bewertungen blickt der Anbieter auf 4,5 von 5 Sternen. Das ist auch kein Wunder. ExpressVPN gehört zu den größten und beliebtesten VPN-Anbietern. Der VPN-Dienst wurde im Jahr 2029 gegründet und setzt auf ultraschnelle Server in 105 Ländern, die teilweise 10Gbps ermöglichen. Alle Server laufen nur auf RAM und löschen alle Daten nach jedem Neustart. Dabei setzt ExpressVPN auf strenge Datenschutzrichtlinien und nutzt keinerlei Aktivitäts- oder Verbindungsprotokolle.

Mit nur einer einzigen Lizenz könnt ihr bis zu 8 Geräte gleichzeitig schützen. Apps gibt es für Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Apple TV, Android TV, Fire TV, Router und Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox, Edge, Brave und Vivaldi. So lässt sich nahezu jedes Gerät schützen.

Weiter ist ExpressVPN der einzige VPN-Anbieter mit eigenen VPN-Routern (Aircove & Aircove Go): Diese bieten VPN-Schutz für alle Geräte im Netzwerk, inklusive nicht-VPN-fähiger Geräte. Ein kostenloser, integrierter Passwort-Manager (ExpressVPN Keys), ein automatischer Kill-Switch, 30-Tage-Geld-zurück-Garantie und ein 24/7 Live-Chat-Support runden das umfangreiche Funktionspaket von ExpressVPN ab.

Was ist überhaupt ein VPN?

Im Grunde könnt ihr mit einem VPN-Service anonym im Internet surfen. Zudem könnt ihr euch vor Bedrohungen unsicherer WLAN-Netzwerke an Flughäfen oder Bahnhöfen schützen. Niemand kann euren Datenverkehr von außen einsehen. Nur ihr allein wisst, was ihr online macht. Egal, ob ihr Formel 1 schaut oder einfach nur im Internet surfen möchtet, mithilfe von ExpressVPN lassen sich eure digitalen Spuren ganz einfach verbergen.

Vorteile von ExpressVPN im Überblick

VPN-Server in 105 Ländern

Gleichzeitig auf 8 Geräten nutzbar

OpenVPN, IKEv2

256-bit-AES-Verschlüsselung

Apps für iOS, Android, Mac, Windows, Linux, Router und mehr

automatischer Kill-Switch

ExpressVPN Keys (Kostenloser, integrierter Passwort-Manager)

Strenge Datenschutzrichtlinien

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

24/7 Live-Chat-Support

Jetzt die Formel 1 wie zuhause mit ExpressVPN sehen

Egal, ob ihr euch schon auf die neue Formel 1 Saison freut, auf Streaming-Dienste zugreifen möchtet, anonym im Internet unterwegs sein möchtet, oder schlicht und einfach einen guten VPN-Service sucht, ExpressVPN hat für Macerkopf-Leser das passende Angebot. ExpressVPN bietet derzeit 61 Prozent Rabatt auf den 2-Jahres-Plan und inkludiert 4 Gratismonate. Dank 30-Tage-Geld-zurück-Garantie geht ihr keinerlei Risiko ein.

Disclaimer: VPNs sind Datenschutz- und Sicherheitsdienste und sollten nicht zur Umgehung des Urheberrechts verwendet werden. Ihr seid dafür verantwortlich, die Nutzungsbedingungen des VPNs, die Bedingungen eures Inhaltsanbieters und alle geltenden Gesetze einzuhalten. Ein Abonnement oder eine lokale Lizenzgebühr kann erforderlich sein, um Inhalte legal anzusehen. Meine Website und Dienste wie ExpressVPN, mit denen ich zusammenarbeite, lehnen Urheberrechtsverletzungen, Piraterie oder andere illegale Online-Aktivitäten ab und dulden diese nicht.