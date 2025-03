Apple hat auf einen Trailer zum kommenden Kurzfilm „Someday“ mit Pedro Pascal veröffentlicht. Der Kurzfilm steht ab dem morgigen Dienstag (18. März 2025) auf YouTube bereit und bewirbt die AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung.

Neuer Kurzfilm „Someday“: Apple bewirbt AirPods 4

Ab morgen steht der neue Kurzfilm „Someday“ bereit. In den Hauptrollen des Films sind der Schauspieler Pedro Pascal, der für seine Rollen als The Mandalorian in der gleichnamigen Disney+-Serie bekannt ist, Joel Miller, bekannt aus der postapokalyptischen HBO-Dramaserie The Last of Us, Javier Peña, bekannt aus der Netflix-Krimiserie Narcos und weitere namhafte Schauspieler zu sehen. Als Regisseur agiert Spike Jonze, der bereits mit für Apple TV+ an der Dokumentation „Beastie Boys Story“ gearbeitet hat.

Im Fokus des Kurzfilms stehen die AirPods 4 im Mittelpunkt. Diese hatte Apple im Herbst letzten Jahres angekündigt und auf den Markt gebracht. Es gibt die AirPods 4 in zwei unterschiedlichen Varianten: mit und ohne aktive Geräuschunterdrückung. Wir haben die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung seit letztem Jahr im regelmäßigen Einsatz und sind von diesen nach wie vor überzeugt. Im Vergleich zu den AirPods Pro 2 bieten diese zwar nicht eine ganz so gute aktive Geräuschunterdrückung, nichtsdestotrotz ist das Ergebnis wahrlich gut. Mit aktiver Geräuschunterdrückung erhalte ihr die AirPods 4 zum aktuellen Ladenpreis von um die 175 Euro.