Habt ihr Interesse an Baseball? Dann könnte die kommende Apple Original-Serie „Fight for Glory: 2024 World Series“ genau richtig für euch sein. Nun hat Apple den packenden Trailer zur dreiteiligen Dokumentation, die am 28. März 2025 ihre Uremire feiert, veröffentlicht.

„Fight for Glory: 2024 World Series“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer für die mit Spannung erwartete, dreiteilige Dokumentation „Fight for Glory: 2024 World Series“ enthüllt, die am Freitag, den 28. März, weltweit Premiere feiert. Unter der Regie des gefeierten Filmemachers R.J. Cutler und mit ausführenden Produzenten wie dem fünfmaligen World Series-Champion Derek Jeter, Brian Grazer und Ron Howard nimmt die Serie die Zuschauer tiefer als je zuvor mit in das Fall Classic und fängt die Intensität, Dramatik und entscheidenden Momente der Los Angeles Dodgers und der New York Yankees ein, als sie im Streben nach der World Series-Meisterschaft eine der legendärsten Rivalitäten im Baseball neu entfachen.

Apple TV+ schreibt

Mit besonderem Zugang zu Superstar-Spielern, Managern und ihren Familien nimmt „Fight for Glory: 2024 World Series“ sowohl neue als auch eingefleischte Baseball-Fans mit auf eine unvergessliche Reise durch die World Series 2024. Die Serie verbindet die Meilensteine, wichtigen Ereignisse und packenden Geschichten, die den Kampf jedes Teams um die Meisterschaft geprägt haben – erzählt aus der Perspektive von Spielern, Trainern, Fans, Journalisten und allen, die dem Geschehen am nächsten sind. Der Showdown beginnt mit einem historischen Auftaktspiel und gibt den Ton an für eine der mit größter Spannung erwarteten World Series seit Jahrzehnten. Doch in Spiel 2 ändert sich das Momentum: Shohei Ohtanis Verletzung versetzt den Dodgers einen verheerenden Schlag, während die Yankees, kurz vor dem Aus, auf Aaron Judge als neuen Anstoß hoffen. Gerade als die Dodgers kurz davor zu sein scheinen, das Spiel für sich zu entscheiden, erzwingen die Heldentaten des Lokalmatadors Anthony Volpe ein dramatisches fünftes Spiel, in dem die Yankees wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden – ihre Hoffnungen auf ein Comeback hängen jedoch am seidenen Faden.

Um euch einen Einblick in die Doku zu verschaffen, hat Apple TV+ nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.