Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 4 zu iOS 18.4 & iPadOS 18.4 auf den eigenen Servern platziert. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit erhalten, sich mit dem kommenden X.4 Update zu beschäftigen.

Beta 4 ist da: iOS 18.4 & iPadOS 18.4

Ab sofort steht die Beta 4 zu iOS 18.4. und iPadOS 18.4 bereit, so dass diese von eingetragenen Entwickler geladen und installiert werden kann. Am Einfachsten erfolgt dies direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installiert werden. Hierfür muss eure Apple ID mit eurem Entwicklerkonto verknüpft sein.

Das Update auf iOS 18.3 und iPadOS 18.3 war von kleinerer Natur. Umso größer dürfte der Schritt auf iOS 18.4 und iPadOS 18.4 werden – insbesondere für europäische Nutzer. Apple Intelligence wird auf weitere Regionen und Sprachen erweitert und unter anderem wir die deutsche Sprache unterstützt. Darüberhinaus gibt es allerhand weitere Neuerungen, die wir euch hier und dort hinterlegt haben. Mit der Beta 1 und Beta 2 hatte Apple verschiedene neue Funktionen ins System implementiert. Die Beta 3 brachte kaum neue Features. Von daher gehen wir davon aus, dass sich Apple bereits intensiv auf die finale Version vorbereitet und primär Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert.

Apple hat bereits bestätigt, dass die Updates Anfang April in der finalen Version veröffentlicht werden. Bis dato dürfte mindestens noch eine weitere Beta-Version, bevor der Release Candidate freigegeben wird.