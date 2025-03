Wie sie nun zeigt, hat Apple indirekt bestätigt, dass das Unternehmen mit einem zukünftigen Software-Update die RCS Universal Profile 3.0-Spezifikation übernehmen wird. RCS 3.0 bietet nicht nur eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern auch mehrere andere iMessage-ähnliche Verbesserungen. Das Upgrade soll vor allem die Kommunikationsmöglichkeiten mit Android-Nutzern verbessern.

Apple springt von RCS 2.4 auf RCS 3.0

In einer Ankündigung teilte Apple mit, dass das Unternehmen plant, in einem künftigen Software-Update eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS zu unterstützen, was bedeutet, dass das Unternehmen das RCS Universal Profile 3.0 unterstützen wird.

Mit iOS 18 wagte sich Apple an RCS heran, unterstützte aber nur die Version 2.4 – ein Upgrade von SMS, aber nicht auf dem Niveau von iMessage. Es brachte zwar Bilder in höherer Qualität, bessere Gruppennachrichten und Lesebestätigungen, aber es fehlten mehrere wichtige Funktionen, die Android-Nutzer mit RCS schon seit einer Weile nutzen.

Apple will voraussichtlich mit iOS 19 den wichtigen Schritt hin zum RCS Universal Profile 3.0 machen, das mehrere Verbesserungen enthält. Hier sind einige der neuen Funktionen, die wir für RCS-Mitteilungen erwarten können:

Nachrichtenreaktionen: Nutzer können auf Nachrichten antworten und reagieren, genau wie es in iMessage möglich ist, einschließlich benutzerdefinierter Reaktionen.

Nutzer können auf Nachrichten antworten und reagieren, genau wie es in iMessage möglich ist, einschließlich benutzerdefinierter Reaktionen. Nachrichtenbearbeitung: Einen Tippfehler gesendet? Kein Problem. Dank des Upgrades können auch Nachrichten nach dem Senden bearbeitet werden.

Einen Tippfehler gesendet? Kein Problem. Dank des Upgrades können auch Nachrichten nach dem Senden bearbeitet werden. Nachrichtenrückruf: Wenn ihr eine RCS-Nachricht versehentlich versendet habt, könnt ihr diese zurückrufen und löschen, unabhängig davon, ob es sich um eine Einzel- oder Gruppenunterhaltung handelt.

Wenn ihr eine RCS-Nachricht versehentlich versendet habt, könnt ihr diese zurückrufen und löschen, unabhängig davon, ob es sich um eine Einzel- oder Gruppenunterhaltung handelt. Benutzerdefinierte Reaktionen mit Bildern: Das könnte Genmoji-Support über RCS bedeuten, damit man Reaktionen über die Standard-Emojis hinaus personalisieren kann.

Das könnte Genmoji-Support über RCS bedeuten, damit man Reaktionen über die Standard-Emojis hinaus personalisieren kann. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Die größte Neuerung ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE). Bisher fehlte zwischen iPhone- und Android-Nutzern diese wichtige Sicherheitsfunktion.

Wann werden die neuen RCS-Funktionen kommen?

Apple hat keinen genauen Zeitplan für die Unterstützung von RCS Version 3.0 genannt, außer der Tatsache, dass es in einem zukünftigen Software-Update kommen wird, wahrscheinlich irgendwann im Lebenszyklus von iOS 19.