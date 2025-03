Zattoo – einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa – hat bekannt gegeben, dass man das eigene Angebot mit vier neuen Themensender erweitert. Ab sofort stehen auf Zattoo Royalworld, Stand-up Comedy, Big Brother Classics und Serienklassiker kostenlos und in HD-Qualität zur Verfügung.

Zattoo: vier neue Themensender sind gestartet

Bei Royalworld, Stand-up Comedy, Big Brother Classics und Serienklassiker handelt es sich um sogenannte FAST-Sender. Die Abkürzung FAST steht dabei für Free-Ad-Supported-Streaming-TV, also TV-Sender, die kostenlos zur Verfügung stehen und rein werbefinanziert sind. Die Sender sind alle in HD-Qualität verfügbar und in der Senderübersicht in der Zattoo-App zu finden.

-> Hier könnt ihr Zattoo kostenlos testen

Royalworld – Adel & Dynastien

Royale Fans aufgepasst – Royalworld – Adel & Dynastien startet mit einem einzigartigen Programm rund um die faszinierende und traditionsgeladene Welt von Königs- und Adelsfamilien aus aller Welt. Der Sender bietet in über 300 Stunden faszinierende Dokumentationen, Serien und Spielfilme tiefgehende Einblicke in das Leben der Royals – von glamourösen Hochzeiten bis hin zu bewegenden Schicksalen.

Stand-up Comedy – Lachen garantiert

Mit Stand-up Comedy: Powered by Banijay bringt Zattoo die besten Comedy-Momente auf einen eigenen Sender. Über 170 Stunden mit Auftritten von Größen wie Atze Schröder, Bülent Ceylan, Caroline Kebekus und vielen mehr sorgen für Unterhaltung ohne Ende. Auch Formate wie NightWash und die 1Live Köln Comedy-Nacht XXL sind dabei.

Big Brother Classics – Die Anfänge des Reality-TV

Ein Stück TV-Geschichte feiert Comeback! Big Brother – Powered by Banijay bringt die Staffeln 1 bis 11 des Reality-Formats zurück, das die Zuschauer von Anfang an fesselte. Perfekt für alle, die nostalgisch in die Kultmomente der Show eintauchen wollen.

Serienklassiker – Nostalgie pur

Mit Serienklassiker: Powered by Banijay gibt es über 158 Stunden an beliebten TV-Serien aus den 90ern und 2000ern. Von Geliebte Schwestern über Das Büro bis hin zu Post Mortem – dieser Sender bringt Serienhits zurück auf den Bildschirm.