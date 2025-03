Apple nutzt wieder einmal die Gelegenheit, seine Technologie mit einem kinoreifen Werbespot zu präsentieren, dieses Mal mithilfe des Regisseurs Spike Jonze. Apple hat den renommierten Filmemacher engagiert, um die Möglichkeiten der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) der AirPods 4 vorzustellen. Nach einem ersten Teaser könnt ihr jetzt den kompletten Kurzfilm „Someday“ mit Pedro Pascal in der Hauptrolle sehen.

Ein filmischer Blick auf die Geräuschunterdrückung

Das Marketing von Apple hatte schon immer einen Hang zum Filmischen, und „Someday“ bildet da keine Ausnahme. Der Film erzählt nicht nur von der verbesserten Geräuschunterdrückung der AirPods 4, sondern lässt uns diese auch hautnah miterleben. Durch die für Spike Jonze typische visuelle Erzählweise und Pedro Pascals ausdrucksstarke Darbietung fängt der Kurzfilm die Gelassenheit ein, mit der man die Welt ausblendet, verpackt in eine traumhafte Sequenz, wie sie nur Jonze hinbekommen konnte.

Hier der Kurzfilm „Someday“ mit Pedro Pascal:

Wer ist Spike Jonze?

Spike Jonze machte zunächst in der BMX- und Skateboard-Filmszene von sich reden, bevor er sich auf Spielfilme konzentrierte. Zu seinen Regiearbeiten gehören „Being John Malkovich“, „Adaptation“, „Where the Wild Things Are“ und „Her“ – letzterer brachte ihm einen Oscar, einen Golden Globe und einen Writers Guild of America Award für das beste Originaldrehbuch ein.

Jonze ist nicht neu in der Welt von Apple. Im Jahr 2018 führte er Regie bei „Welcome Home“, einem beeindruckenden Werbespot für den HomePod mit der Tänzerin FKA Twigs in der Hauptrolle. Das Video war mehr als nur ein Werbespot – es war ein kleines Meisterwerk und erhielt Auszeichnungen wie den Advertising Excellence/Single Commercial Award bei den AICP Awards. Mit „Someday“ setzt Jonze diese Serie fort, in der Kunst und Werbung zu etwas unbestreitbar Fesselndem verschmelzen.

Die Leistung der aktiven Geräuschunterdrückung der AirPods 4

Was ist also das Besondere an den AirPods 4? Die neuesten Ohrhörer von Apple versprechen die bisher beste aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die den Alltagslärm ausblendet, damit ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt – sei es Musik, Podcasts oder einfach nur einen Moment der Ruhe. Wenn es nach „Someday“ geht, ist das Erlebnis nicht nur funktional, sondern auch transformativ.

Die AirPods 4 (mit ANC) gibt es gerade zum Sparpreis bei Amazon für rund 176 Euro (statt 199 Euro).