Nachdem Apple beim iPhone 16e kürzlich den neuen C1-Chip eingeführt hat, soll bei der iPhone 17 Familie ein weiterer von Apple entwickelter Chip debütieren. Es heißt, dass alle vier Modelle der iPhone 17 Serie über einen Apple-designed Wi-Fi 7 verfügen wird.

Alle iPhone 17 Modelle sollen von Apple entwickelten Wi-Fi 7 Chip erhalten

Analyst Jeff Pu, der die Apple Zulieferkette intensiv im Blick hat, ist der Auffassung, dass Apple beim allen vier iPhone 17 Modellen einen eigens entwickelten Wi-Fi 7 Chip verbauen wird.

In einer von der Investmentfirma GF Securities veröffentlichten Mitteilung sagte Pu, dass er davon ausgeht, dass das Design des Apple Wi-Fi 7-Chips in der ersten Hälfte des Jahres 2024 fertiggestellt wurde. Er erwartet, dass der Chip noch in diesem Jahr im iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max debütieren wird, so Macrumors.

Apple setzt bereits bei der gesamten iPhone 16 Familie auf einen Wi-Fi 7 Chip. Daher ist es keine große Überraschung, wenn auch die iPhone 17 Serie einen Wi-Fi 7 Chip erhält. Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass der Chip dieses Mal von Apple selbst entwickelt wird. Wie eingangs erwähnt, führte Apple im vergangenen Monat seinen selbst entwickelten C1-Chip im iPhone 16e für Mobilfunkverbindungen wie 5G und LTE vor. Nun scheint der Hersteller auch einen eigenen Wi-Fi-Chip für seine Geräte zu planen. Durch die Entwicklung weiterer eigener Chips kann Apple seine Abhängigkeit von externen Lieferanten, darunter Qualcomm für Modems und Broadcom für Wi-Fi-Chips, reduzieren und mittelfristig ganz beseitigen.

Auch Analyst Ming Chi Kuo gab zuletzt ebenfalls zu verstehen, dass Apple bei den iPhone 17 Modellen auf einen eigenen Wi-Fi 7 Chip setzt. Wi-Fi 7 ermöglicht mit einem unterstützten Router die gleichzeitige Datenübertragung über die 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bänder. Dies führt zu höheren WLAN-Geschwindigkeiten, geringerer Latenz und zuverlässigerer Konnektivität. Wi-Fi 7 kann Spitzengeschwindigkeiten von über 40 Gbit/s bieten – eine vierfache Steigerung gegenüber Wi-Fi 6E, sofern ein Gerät die maximalen Spezifikationen unterstützt.

Mit der Ankündigung er neuen iPhone 17 Modelle wird im September gerechnet.