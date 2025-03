Amazon hat heute die sogenannten „Amazon Frühlingsangebote“ angekündigt. Vom 25. bis 31. März 2025 bietet der Online-Händler Hunderttausende Produkte mit Rabatten zu besonders niedrigen Preisen an, darunter zahlreiche beliebte Marken.

Amazon kündigt Frühlingsangebote 2025 an

Die Amazon Frühlingsangebote vom 25. bis 31. März mit Rabatten bis zu 50 % sind die ideale Gelegenheit, günstig einzukaufen – ganz gleich, ob es Produkte aus den Bereichen Alltagsbedarf, Elektronik, Wohnen oder Sport sind.

Allerdings müsst ihr nicht erst bis zum 25. März warten, um von den ersten Angeboten zu profitieren. Ausgewählte Produkte von Amazon Eigenmarken und Amazon Retourenkauf gibt es schon heute zu reduzierten Preisen. Bei Letzterem werden zurückgesendete Artikel, die noch in sehr gutem oder gutem Zustand sind, wieder zum Verkauf angeboten. Somit könnt ihr hochwertige Produkte zu einem reduzierten Preis erhalten und gleichzeitig die nachhaltigere Nutzung von Ressourcen.

Eine Lieferung am nächsten Tag ist 37 Prozent der Online Kunden wichtig. Mit Prime bekommt ihr eure Bestellungen besonders schnell geliefert, oft sogar noch am selben oder am nächsten Tag. So können Amazon Kunden nicht nur Geld, sondern auch Zeit sparen. Die gratis Same-Day-Lieferung ist bereits für über eine Million Artikel in mehr als 30 deutschen Metropolregionen verfügbar. Darüber hinaus können Prime-Mitglieder die Lieferoption wählen, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht, z.B. die gratis Lieferung an Amazon Locker.

