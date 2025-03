Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen Tap to Pay auf dem iPhone in mehr europäischen Ländern einführt. Mit von der Partie sind unter anderem die Schweiz, Polen und Finnland.

Apple führt Tap to Pay auf dem iPhone in mehr europäischen Ländern ein

Bei uns in Deutschland wurde Tap to Pay im Juni 2024 eingeführt, nun folgt eine größere Expansion in Europa. Mit dem heutigen Tag führt Apple Tap to Pay auf dem iPhone in der Schweiz, Bulgarien, Finnland, Ungarn, Liechtenstein, Polen, Portugal, der Slowakei und Slowenien ein.

Was hat es mit Tap to Pay auf sich? Der Service ermöglicht es Millionen von Händlern, mit dem iPhone nahtlos und sicher persönliche kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren. In Zusammenarbeit mit Zahlungsplattformen, App-Entwickler:innen und Zahlungsnetzwerken macht es Tap to Pay auf dem iPhone für Unternehmen jeder Grösse einfach, Zahlungen mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten1, Apple Pay und anderen digitalen Wallets zu akzeptieren.

Kurzum: Das iPhone wird zum Bezahlterminal. Händler installieren eine entsprechende iOS App auf einem iPhone Xs oder neuer. Kunden müssen dann nur noch ihre Kredit- oder Debitkarte, das iPhone, die Apple Watch oder eine andere digitale Wallets in die Nähe des iPhone des Händlers halten,um die Zahlung sicher über die NFC Technologie abzuwickeln.

Nachfolgend die Länder und Zahlungsplattformen, wo Tap to Pay auf dem iPhone ab heute verfügbar ist: