Seit ihr Apple-Nutzer und habt eine Reise nach Puerto Rico geplant? Dann haben wir gute Nachrichten für euch. Ab sofort steht Apple Pay in dem genannten Land zur Verfügung, so dass ihr kontaktlos mit dem iPhone und der Apple Watch bezahlen könnt.

Apple Pay startet in Puerto Rico

Apple Pay steht bereits in zahlreichen Ländern zur Verfügung. Auch bei uns in Deutschland kann der Service glücklicherweise seit vielen Jahren genutzt werden. Nichtsdestotrotz gibt es noch ein paar weiße Flecken auf der Landkarte. Diese werden nun allerdings kleiner, da Apple Pay in einem weiteren Land zur Verfügung steht.

Nachdem Apple Pay zuletzt in Ägypten und Uruguay gestartet ist, ist nun Puerto Rico an der Reihe. Obwohl Puerto Rico ein US-Territorium ist, war „Apple Pay“ bisher für Banken in Puerto Rico nicht verfügbar. Nichtsdsestotrotz konnte Apple Pay mit US-Kredit- und Debitkarten genutzt werden.

Ab sofort unterstützt die Banco Popular in Puerto Rico Apple Pay. Karteninhaber der Banco Popular können daher berechtigte Karten zur Wallet-App hinzufügen und als kontaktlose Zahlungsmethode nutzen. Banco Popular-Karten können überall dort eingesetzt werden, wo Apple Pay akzeptiert wird.