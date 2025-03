Apple hat in der Nacht zu heute die Signatur von iOS 18.3.1 gestoppt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Downgrade auf diese „veraltete“ iOS-Version nicht mehr möglich ist. Dabei handelt es sich um ein ganz normales Prozedere, welches sich in regelmäßigen Abständen wiederholt.

Apple stoppt Signatur von iOS 18.3.1

Ihr kennt das Spiel, immerhin wiederholt es sich in regelmäßigen Abständen alle paar Wochen. Nach der Freigabe einer neuen iOS-Version gewährt Apple ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Auch wenn wir es in den letzten Jahren äußerst selten erlebt haben, kann es manchmal sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren.

In der letzten Woche hat Apple die finale Version von iOS 18.3.2 freigeben. Dabei handelt es sich um ein reines Bugfix-Update. Uns (und offenbar auch Apple) sind keine größeren Probleme bekannt, so dass sich der Hersteller aus Cupertino dazu entschieden hat, die Signatur von iOS 18.3.1 zu stoppen.

Parallel dazu stecken wir mitten in der Beta-Phase zu iOS 18.4. Das kommende X.4 Update wird Apple Intelligence in Deutschland auf das iPhone bringen und zusätzliche weitere Neuerungen bereithalten.

Wie immer gilt: Ihr solltet immer die neuesten iOS-Updates installieren. Oftmals werden von Apple nicht nur neue Funktionen implementiert, sondern auch Sicherheitslücken geschlossen.