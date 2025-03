Laut dem Analysten Jeff Pu wird erwartet, dass Apple Ende 2026 mit der Massenproduktion seiner ersten faltbaren Geräte beginnt, wobei die offizielle Markteinführung für 2026 oder 2027 geplant ist. Besonders bemerkenswert ist, dass das größere dieser Geräte – ein faltbares 18,8 Zoll Modell – mit macOS statt mit iPadOS laufen soll.

Der MacBook-iPad-Hybrid

Der Bericht von Pu beschreibt zwei kommende faltbare Apple-Geräte: ein faltbares iPhone mit einem 7,8 Zoll Innendisplay und ein deutlich größeres faltbares 18,8 Zoll Gerät. Wenn das zweite Produkt, das als MacBook-iPad-Hybrid beschrieben wird, tatsächlich mit macOS anstelle von iPadOS laufen sollte, haben wir es zum ersten Mal mit einem Mac mit Touchscreen zu tun – ein Konzept, das Apple in der Vergangenheit abgelehnt hat.

Software-Chef Craig Federighi erklärte einst, dass Apple das Aussehen von macOS so gestaltet hat, dass es sich bei einer ganzen Familie von Geräten angenehm sowie natürlich anfühlt, und so etwas wie eine Touchscreen-Eingabe beim Mac würde nicht einmal im Entferntesten in Betracht gezogen.

Touchscreen am Mac

Anscheinend ändern sich die Zeiten und vor allem die Möglichkeiten. Jahrelang hat Apple eine klare Trennlinie zwischen macOS und iPadOS gezogen, indem das Unternehmen die Nutzer zu iPads mit Touch-Funktionalität und zu Macs mit Tastatur und Maus geführt hat. Aber wenn Pus Vorhersage zutrifft, könnte das faltbare 18,8 Zoll Gerät diese Kluft überbrücken.

Es gibt zwar keine offizielle Bestätigung, dass Apple einen Mac mit Touchscreen auf den Markt bringen wird, aber die Weichen sind angeblich gestellt. So hat Mark Gurman von Bloomberg bereits angedeutet, dass iOS 19 und macOS 16 UI-Änderungen einführen werden, die für zukünftige Hardware entwickelt wurden, einschließlich faltbarer Geräte und Macs mit Touchscreen.

Die Frage des Betriebssystems ist entscheidend. Wenn dieses faltbare Gerät mit macOS läuft, ist es in der Tat ein MacBook mit Touchscreen, das die volle Leistung eines Macs mit der Flexibilität eines Tablets verbindet. Wenn es mit iPadOS läuft, würde es sich wie ein übergroßes iPad Pro mit einem Scharnier anfühlen – neu, aber nicht bahnbrechend.

Der MacBook-iPad-Hybrid hat das Potenzial, die Branche zu verändern, aber es gibt noch viele Unbekannte. Apple ist bekannt dafür, Technologien zu perfektionieren, bevor sie auf den Markt kommen, daher wäre es nicht überraschend, wenn sich das Unternehmen Zeit nehmen wird, um das faltbare Gerät zu verfeinern. Ein Release im Jahr 2026 oder 2027 ist somit nicht in Stein gemeißelt.