Der Traum von einem faltbaren iPhone kursiert seit Jahren in der Tech-Welt, und wenn man den jüngsten Gerüchten Glauben schenken darf, setzt Apple bei seinem faltbaren iPhone auf Energieeffizienz. So deutet ein Leak darauf hin, dass Apple an einer effizienteren Display-Technologie arbeitet, um den Stromverbrauch des neuen iPhone zu senken.

Apple optimiert Display-Chips

Einem Bericht des Weibo-Leakers „Mobile Phone Chip Expert“ zufolge stellt Apple seine Treiber-ICs für faltbare Displays von einem 28-nm auf einen 16-nm-Prozess um. Die Verkleinerung des Chip-Herstellungsprozesses führt zu einem geringeren Stromverbrauch der Chips, wodurch sich die Akkulaufzeit des faltbaren iPhone verbessern kann.

„Mobile Phone Chip Expert“ lag in der Vergangenheit schon des Öfteren richtig. Beispielsweise sagte er als erster voraus, dass die iPhone 14 Modelle weiterhin den A15 Bionic Chip verwenden werden und dass Apple seine eigenen SoCs für Apple Intelligence Server einsetzen wird.

Faltbare Apple-Geräte erfahren derzeit ein neues Allzeithoch in der Gerüchteküche. So deuten die jüngsten Gerüchte auf eine mögliche Markteinführung Ende 2026 oder Anfang 2027 hin. Berichten zufolge befindet sich Apple in der Endphase der Auswahl eines Display-Lieferanten, der strenge Anforderungen an die Haltbarkeit, die Dicke und die Krümmung des faltbaren Displays erfüllen muss.

Nach dem aktuellen Stand soll es zwei neue Geräte geben. Bei dem ersten handelt es sich vermutlich um ein faltbares iPhone mit einem Innendisplay von bis zu 8 Zoll, das als direkter Konkurrent zu Samsungs Galaxy Z Fold Produktreihe gilt. Das zweite Gerät ist ein größeres faltbares iPad, möglicherweise mit einem riesigen 19 Zoll Display.