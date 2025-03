Apple veröffentlicht in regelmäßigen Abständen nicht nur Softwareupdates für iPhone, iPad, Mac und Co., sondern auch verschiedene Zubehörteile. Ab sofort steht das Firmware-Update 2A146 für das MagSafe-Ladegerät als Download bereit. Dieses ersetzt die Firmware 2A143, die im Januar dieses Jahres veröffentlicht wurde. In den Einstellungen wird die Firmware übrigens als 136 angezeigt.

MagSafe-Ladegerät: Apple veröffentlicht Firmware-Update 2A146

Apple hat im Herbst letzten Jahres gemeinsam mit der Ankündigung der neuen iPhone 16 Modelle ein neues MagSafe-Ladegerät. Dieses lädt die neuesten iPhone-Modelle mit bis zu 25W drahtlos auf. Die iPhone 12 bis iPhone 15 Modelle werden mit bis zu 15 aufgeladen

Das MagSafe Ladegerät unterstützt kabelloses Laden mit Qi2 und Qi. Ihr könnt damit also auch euer iPhone 8 oder neuer sowie AirPods Modelle mit kabellosem Ladecase kabellos laden – wie mit jedem Qi2 oder Qi zertifizierten Ladegerät.

Genau wie bei den AirPods liefert Apple das Firmware-Update für das MagSafe-Ladegerät over-the-air aus. Release-Notes zur Firmware 2A146 liegen nicht vor, so dass wir nicht im Detail wissen, welche Verbesserungen vorgenommen wurden. Wir gehen allerdings ausschließlich von Fehlerbehebung aus. Es gibt auch keine eindeutige Methode, wie ihr das Update installiert. Wenn ihr das MagSafe-Ladegerät verwendet und euer iPhone damit aufladet, wird sich das Gerät im Laufe der Zeit aktualisieren. Die Firmware des MagSafe-Ladegeräts könnt abrufen, wen ihr euer iPhone mit dem Ladegerät verwendet. Ihr anshcließend Einstellungen -> Allgemein -> Info -> Apple MagSafe Ladegerät auf.

Das Apple MagSafe Ladegerät ist in den Längen 1m und 2m erhältlich.