Die Deutsche Telekom hat heute neue MagentaMobil-Tarife angekündigt. Diese können allerdings nicht ab sofort, sondern ab dem 01. April 2025 gebucht werden. Bevor ihr fragt: Nein, es handelt sich nicht um einen vorgezogenen April-Scherz. Das Bonner Unternehmen führt mit dem MagentaMobil XS einen neuen Einsteiger-Tarif ein, zudem werden die ganz normalen Einzeltarife mit mehr Datenvolumen aufgewertet und zum Guten Schluss wird unbegrenztes Datenvolumen deutlich attraktiver, wenn ihr eine Zusatzkarte für einen Familienangehörigen, Freund etc. bucht.

Neue Mobilfunktarife der Telekom ab April 2025

Der neue Einsteiger-Tarif „MagentaMobil XS“ bietet euch für 29,95 Euro pro Monat eine Allnet-Flat mit 20GB Datenvolumen. Der „MagentaMobil S“ erhält zukünftig für 39,95 Euro 30GB statt 20GB Datenvolumen, beim „MagentaMobil M“ sind es zum Preis von 49,95 Euro 50GB statt 40GB Datenvolumen und beim „MagentaMobil L“ erhaltet ihr zum Montagspreis von 59,95 Euro 100GB statt 80GB Datenvolumen. Abgerundet wird das Angebot durch den „MagentaMobil XL“ mit unbegrenztem Datenvolumen für 84,95 Euro.

Um das erhöhte Datenvolumen auch auf mehreren Endgeräten nutzen zu können, hat der MagentaMobil L-Tarif zukünftig eine kostenlose MultiSIM-Karte inkludiert. Beim MagentaMobil XL-Angebot sind es sogar zwei Karten – beispielsweise für den Einsatz im Tablet oder in der Smartwatch. Im größten Tarif sind weiterhin monatlich 5 GB für Roaming in den Ländergruppen 2 und 3 enthalten. Zu diesen Gruppen gehören beispielsweise Länder wie USA, Türkei oder Ägypten. Im MagentaMobil L und XL erhält ihr zudem eine Telefonflatrate fürs Ausland und könnt kostenfrei von Deutschland in alle Netze der EU sowie Schweiz, Großbritannien und Türkei telefonieren.

Unlimitiertes Datenvolumen dank PlusKarte für 19,95 Euro monatlich

Bucht ihr den „MagentaMobil M“ oder „MagentaMobil L“ so erhält bei der Buchung der ersten Zusatzkarte sowohl die Hauptkarte als auch die Zusatzkarte unbegrenztes Datenvolumen. Die erste PlusKarte kostet grundsätzlich nur 19,95 Euro monatlich, jede weitere wird mit 9,95 Euro im Monat berechnet. Darüber hinaus gibt es die MagentaMobil PlusKarte Kids & Teens für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren, die immer 9,95 Euro monatlich kostet. Im MagentaMobil XS und im MagentaMobil S ohne Festnetz-Vorteil erhalten alle zugebuchten PlusKarten automatisch das identische Datenvolumen wie die Hauptkarte. Wer zusätzlich zum Mobilfunk einen Festnetzvertrag bei der Telekom hat und damit MagentaEINS-Kunde ist, bekommt den doppelten Unlimited-Effekt sogar schon im Tarif MagentaMobil S.

Rechenbeispiele

Paar im Tarif MagentaMobil M : Hauptkarte (50 GB) für 49,95 Euro. Dazu: PlusKarte für 19,95 Euro. Durch die PlusKarte wird die Hauptkarte auf unbegrenztes Datenvolumen aufgewertet, statt der ursprünglichen 50 GB. Die Zusatzkarte enthält ebenfalls deutschlandweit Unlimited. Im Schnitt also 34,90 Euro pro Karte für unbegrenztes Datenvolumen.

: Hauptkarte (50 GB) für 49,95 Euro. Dazu: PlusKarte für 19,95 Euro. Durch die PlusKarte wird die Hauptkarte auf unbegrenztes Datenvolumen aufgewertet, statt der ursprünglichen 50 GB. Die Zusatzkarte enthält ebenfalls deutschlandweit Unlimited. Im Schnitt also 34,90 Euro pro Karte für unbegrenztes Datenvolumen. Familie mit zwei Kindern im Tarif MagentaMobil L : Hauptkarte (100 GB) für 59,95 Euro. Zudem eine MultiSIM für zusätzliches Gerät wie Tablet oder Smartwatch. Erste PlusKarte für 19,95 Euro sowie zwei weitere PlusKarten für je 9,95 Euro. Hauptkarte erhält Upgrade auf unbegrenztes Datenvolumen. PlusKarten sind ebenfalls unbegrenzt. Dadurch deutschlandweit unlimitiertes Datenvolumen für im Schnitt 24,95 Euro pro Karte. Zudem die MultiSIM für das Zusatzgerät, ebenfalls mit Unlimited.

: Hauptkarte (100 GB) für 59,95 Euro. Zudem eine MultiSIM für zusätzliches Gerät wie Tablet oder Smartwatch. Erste PlusKarte für 19,95 Euro sowie zwei weitere PlusKarten für je 9,95 Euro. Hauptkarte erhält Upgrade auf unbegrenztes Datenvolumen. PlusKarten sind ebenfalls unbegrenzt. Dadurch deutschlandweit unlimitiertes Datenvolumen für im Schnitt 24,95 Euro pro Karte. Zudem die MultiSIM für das Zusatzgerät, ebenfalls mit Unlimited. Wohngemeinschaft mit vier Personen im Tarif MagentaMobil S (verfügt über Telekom-Festnetz): Hauptkarte (30 GB) für 39,95 Euro. Erste PlusKarte für 19,95 Euro sowie zwei weitere PlusKarten für je 9,95 Euro. Hauptkarte erhält Upgrade auf unbegrenztes Datenvolumen; PlusKarten ebenfalls unbegrenzt. Damit deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen für 19,95 Euro im Schnitt pro Karte.

Volle Flexibilität

Die Tarife sind alle mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder in der Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar. Die Bereitstellung kostet einmalig 39,95 Euro für die Hauptkarte, 19,95 Euro für die PlusKarte und 9,95 Euro für die PlusKarte+. Selbstverständlich lassen sich zu den 24-monatigen Laufzeitverträgen aktuelle Endgeräte hinzubuchen. Die neuen Mobilfunktarife sind ab dem 1. April 2025 buchbar.

-> Hier geht es zu den Telekom MagentaMobil-Tarifen