Im vergangenen Monat hat Apple das neue iPhone 16e angekündigt und auf den Markt gebracht. Ein Highlight des Gerätes ist sicherlich das von Apple selbst entwickelte C1-Modem für LTE- und 5G-Verbindungen. Nach Jahren der Entwicklung hat Apple somit beim iPhone 16e erstmals einen eigenen 5G-Chip verbaut. Laut Apple ist der C1 der energieeffizienteste 5G-Chip, der jemals im iPhone verbaut wurde. Gleichzeitig deutete sich nach dem Verkaufsstart an, dass sich dieser bei der Geschwindigkeit nicht zu verstecken braucht. Ein aktueller Geschwindigkeitstest untermauert nun, dass das iPhone 16e im realen Geschwindigkeitstest in vielen Szenarien im Vergleich zum iPhone 16 mit Qualcomm 5G-Chip die Nase vorne hat.

C1-Chip beim iPhone 16e schneller als Qualcomm-Chip beim iPhone 16e

Ookla, ein Unternehmen, das für die Geschwindigkeitsmessung der Internet-Leistung bekannt ist, hat einige Daten veröffentlicht, die zeigen, wie sich Apples iPhone 16e im Vergleich zu iPhone 16 schlägt. In den meisten Fällen bietet das Apple Modem eine höhere Leistung.

Bei den Geschwindigkeiten in den schlechtesten Szenarien übertraf das iPhone 16e das iPhone 16 deutlich. Beispielsweise erreichten T-Mobile-Nutzer in einigen der am schlechtesten versorgten Gebiete des Netzwerks Downloadgeschwindigkeiten von 57,34 Mbit/s, während das iPhone 16 nur 27,27 Mbit/s erreichte.

Bei der Spitzenleistung bei optimalen Verhältnissen hat das iPhone 16 allerdings die Nase ein Stück weit vorne. Bei AT&T erreicht das iPhone 16 eine Geschwindigkeit von 634,13 MBit/s, während das iPhone 16e auf 544,61 MBit/s kam.

Interessanterweise scheint die mmWave-Unterstützung des Qualcomm-Modems nicht der entscheidende Faktor zu sein. Obwohl Apples C1-Modem mmWave nicht unterstützt, übertraf das iPhone 16e in den meisten Szenarien das iPhone 16.

Bei der durchschnittlichen Leistung hatte das iPhone 16e bei zwei von drei Mobilfunkanbietern die Nase vorne. Trotz fehlender mmWave-Unterstützung erreicht das iPhone 16e bei AT& eine Geschwindigkeit von 226,9 MBit/s, während das iPhone 16 auf 146,49 MBit/s.

Interessanterweise stellte Ookla bei den Upload-Geschwindigkeiten fest, dass iPhone 16e Nutzer bei Verizon und AT&T höhere Upload-Geschwindigkeiten erzielten als Nutzer des iPhone 16. T-Mobile-Nutzer erlebten mit dem iPhone 16e geringfügig höhere Upload-Geschwindigkeiten als mit dem iPhone 16. Am größten war der Unterschied bei AT&T iPhone 16e-Kunden, die eine durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit von 14,63 Mbit/s erlebten, was einer Steigerung von mindestens 38 % gegenüber den AT&T iPhone 16-Nutzern entspricht, die eine durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit von 8,60 Mbit/s erlebten.