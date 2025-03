Apple strukturiert aktuell seine Führungsriege um, um seine Strategie im Bereich der künstlichen Intelligenz nach Monaten der Verzögerungen ​​wieder auf Kurs zu bringen. Es heißt, dass Mike Rockwell ab sofort das Siri-Team übernimmt.

Mike Rockwell leitet jetzt das Siri-Team

In den letzten Tagen gab es verstärkt Kritik an Siri und Apples KI-Strategie. Auch intern scheint man eher unglücklich darüber zu sein, wie Apple im Bereich der künstlichen Intelligenz und bei seinem Sprachassistenten aufgestellt ist. Nun berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple einen neuen Siri-Chef eingesetzt hat, um den Sprachassistenten deutlich besser aufzustellen. Offenbar hat Tim Cook das Vertrauen in die Fähigkeiten von John Giannandrea verloren. Gurman schreibt

CEO Tim Cook hat das Vertrauen in die Fähigkeiten von KI-Chef John Giannandrea bei der Produktentwicklung verloren und holt deshalb einen anderen Topmanager zur Unterstützung: Vision-Pro-Entwickler Mike Rockwell. In seiner neuen Funktion wird Rockwell den virtuellen Assistenten Siri verantworten, so die Personen, die anonym bleiben wollten, da die Veränderungen noch nicht angekündigt wurden.

Rockwell wird Apple Softwarechef Craig Federighi direkt unterstellt sein, wodurch Siri vollständig aus Giannandreas Zuständigkeitsbereich fällt. Apple wird die Änderungen voraussichtlich diese Woche bekannt geben. Vor wenigen Tagen hatten wir von einem bevorstehenden Meeting der Top-100-Führungskräfte berichtet. Diese Maßnahmen scheint nun ein erster Ausfluss der Beratungen zu sein. Nichtsdestotrotz bleibt John Giannandrea weiterhin Apple Senior Video President Machine Learning and AI Strategie. Unser Bauchgefühl sagt allerdings, dass Giannandrea nicht mehr viel Kredit hat und sich keine größeren Patzer mehr erlauben sollte.

Rockwell ist derzeit Vizepräsident der Vision Products Group (VPG), der Abteilung, die Apples Headset entwickelt hat. Im Zuge der Veränderungen wird er dieses Team verlassen und die Leitung an Paul Meade übergeben, einen Manager, der unter Rockwell die Hardware-Entwicklung für das Vision Pro leitete. Mit Rockwell setzt Apple in jedem Fall auf einen erfahrenen Manager mit ausgewiesener Technik-Expertise. Rockwell hat laut Bloomberg bewiesen, dass er in der Lage ist, neue Produkte auf den Markt zu bringen und eine Entwicklungsorganisation mit Tausenden von Mitarbeitern zu leiten. Rockwell hat ein Händchen für Problemlösungen und tritt oft als Evangelist für Zukunftstechnologien auf.