Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass Apple TV+ seine französische Filmproduktion verstärkt und eine entsprechende Vereinbarung mit der französischen Regierung unterzeichnet hat. Ausfluss dieser Vertrags dürfte unter anderem die französischsprachige Drama-Serie „Carême“ sein. Nachdem wir kürzlich einen ersten Ausblick auf die Original-Serie erhalten haben, zeigt sich nun der offizielle Trailer.

„Carême“: Apple TV+ veröffentlicht Trailer

Apple TV+ hat den provokanten Trailer zur neuen französischsprachigen Drama-Serie „Carême“ enthüllt. In den Hauptrollen sind César-Preisträger Benjamin Voisin („Lost Illusions“), César-Nominierter Jérémie Renier („My Way“), César-Preisträgerin Lyna Khoudri („Papicha“) und Alice Da Luz („Hanami“) zu sehen. Regie führt der gefeierte Filmemacher Martin Bourboulon (“Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan”).

„Carême“ startet am 30. April 2025 mit den ersten beiden Folgen auf Apple TV+. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 11. Juni 2025 wöchentlich neue Episoden.

Doch um was geht es in der Serie überhaupt? „Carême“ erzählt die spannende Geschichte des ersten Starkochs der Welt, Antonin Carême (Voisin), der aus bescheidenen Verhältnissen in Paris zum kulinarischen Star im napoleonischen Europa aufstieg. Obwohl er nur davon träumt, der berühmteste Koch der Welt zu werden, erregen sein Talent und seine Ambitionen die Aufmerksamkeit namhafter und mächtiger Politiker, die ihn als Spion für Frankreich einsetzen. Entschlossen, der Armut zu entkommen und seinen Traum zu verwirklichen, kann Carême sich für Rache entscheiden oder alles haben – Frauen, Reichtum, Ruhm – doch um welchen Preis? Seine Liebe? Seine Seele? Sein Leben?

Einen näheren Einblick gibt euch der Trailer.