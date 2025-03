In den letzten Wochen wurde bereits intensiv über ein sogenanntes HomePad spekuliert. Dieses soll einen HomePod und ein iPad vereinen und als Smart Home Zentrale fungieren. Gleichzeitig dürfte Apple hinter den Kulissen allerdings auch an neuen HomePods arbeiten. Nachdem zuletzt der HomePod 2 an der Reihe war, dürfte als nächstes der HomePod mini überarbeitet werden. Doch was ist bislang zum HomePod mini 2 bekannt?

HomePod mini 2: Was bisher zur neue Generation bekannt ist

Der HomePod mini wurde im Jahr 2020 auf den Markt gebracht und gilt als kleiner Bruder bzw. kleine Schwester zum großen HomePod. Das Gerät bietet nahezu die gleichen Funktionen wie der HomePod, dazu zählen Unterstützung für Siri, Multiroom-Audio, AirPlay und mehr. Seit der Markteinführung des HomePod mini sind rund fünf Jahre vergangenen, ohne dass Apple diesen technisch überarbeitet hat. So langsam aber sicher wird es Zeit für die zweite Genration.

Gerüchte zum HomePod mini 2

Gibt es eine große Überarbeitung beim HomePod mini 2? Wir gehen nicht davon aus. Optisch dürfte sich nicht viel ändern, vielmehr dürfte es verschiedene Verbesserungen im Gehäuseinneren geben. Ende letzten Jahres berichtete Bloomberg, dass Apple an einem eigenen Wireless-Chip arbeitet, um den Broadcom Wi-Fi- und Bluetooth-Chip zu ersetzen. Ähnlich geht Apple mit dem C1 5G-Chip vor, um Qualcomm aus dem iPhone zu verdrängen.

Der Chip könnte so fortschrittlich sein, dass er zur Erweiterung des WLAN-Signals eingesetzt werden könnte und Geräte so zu drahtlosen Access-Points macht. Wird der HomePod mini 2 zum WLAN-Mesh-Router? Dieser neue Chip soll sowohl in der nächsten Apple TV Generation als auch im HomePod mini 2 landen.

Weiter heißt es, dass der HomePod mini 2 Wi-Fi 6E unterstützt. Der aktuelle HomePod mini unterstützt nur Wi-Fi 4. Wi-Fi 6E ermöglicht deutlich höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und ist zudem deutlich energieeffizienter. Das fortschrittlichere Protokoll bietet zudem eine reduzierte Latenz, ideal für Audio-Streaming.

Unterstützt der HomePod mini 2 auch Apple Intelligence? Hierfür müsste das Gerät mindestens den A17 Pro Chip erhalten. Diesen könnte Apple für ein Gerät um die 100 Dollar als zu teuer erachten. Gut möglich, dass nur der große HomePod bei einem kommenden Hardware-Upgrade Apple Intelligence unterstützt. Zuletzt hieß es, dass Apple den HomePod mini 2 Ende dieses Jahres ankündigt.

Kommt ein HomePod 3?

Früher oder später dürfte sicherlich auch der HomePod 3 auf den Markt kommen. Diesen erwarten wir allerdings nicht zeitnah. Die einzigen Gerüchte, die in den letzten Monaten auftauchten, betrafen ein LCD-Touchscreen, den Apple oben am Lautsprecher verbauen könnte.